贈與土地 不適用10%優惠

屏東縣財稅局提醒，土地贈與無法適用「一生一次」自用住宅用地的優惠稅率10%，根據現行土地稅法規定，這項優惠稅率僅適用於「買賣」等有償移轉的情況，並不包括「贈與」這類無償移轉。

財稅局說明，即使土地最終用途是自住，只要是透過贈與方式移轉，就不符合法定資格，必須改依一般稅率課徵土地增值稅。

稅法規定的土地增值稅一般稅率，會依土地漲幅分為20%、30%、40%不等，遠高於10%的優惠稅率。財稅局指出，這項制度設計是為了讓真正購屋自住的民眾能減輕負擔，但也同時防堵透過無償移轉方式來規避稅賦。

財稅局提醒，若民眾希望適用優惠稅率，土地移轉方式必須為買賣，且須符合「自用住宅用地」的相關要件，包括土地所有權人或其配偶、直系親屬實際居住使用；持有土地滿六年以上；無出租、無營業使用；完成戶籍登記；名下土地面積不得超過規定上限。