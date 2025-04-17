以股換股投資 留意稅事

民眾若將手上的未上市股票，拿去投資認購另一家公司的新股票，稅務上可能會被視為「原股票已經賣出」，不僅要計算獲利，還需申報並課稅。

財政部高雄國稅局提醒，這類「以股換股」的投資行為，是否需要課稅，可以用兩條件判斷，第一，原股票是否經過會計師簽證發行，第二，交易的利得有無超過750萬元的免稅門檻。

根據規定，若民眾所持有的是依《公司法》第162條規定、經會計師簽證的未上市或未上櫃公司股票，並以這些股票出資認購其他公司新發行股票，在稅法上就會被認定為已經「處分原股票」，不論是否實際出售，皆需計算交易所得。

如果民眾換股時的股票價值比當初買進時還高，就會出現所謂的「證券交易所得」。雖然此類所得依《所得稅法》第4條之1，目前暫不課徵所得稅，但自2021年起，這些所得仍要納入基本所得額，只要金額超過750萬元免稅門檻，還是會被課稅。

舉例來說，小張在2019年用1,000萬元買進A公司100萬股未上市股票，2024年以5,000萬元的價格將其轉換為B公司新股，帳面上就出現了4,000萬元的獲利，這筆所得雖然不會以一般所得稅課稅，但因為已經超過免稅額，隔年還是得在報稅時計入基本所得額，依法繳稅。

不過，如果原本的股票是沒有經過簽證發行的，例如小張手上是C公司的股票，再拿去換D公司的新股，就算一樣有4,000萬元的差額，就不會被視為證券交易所得，而是屬於財產交易所得，須直接併入當年度的綜合所得額來課稅。

國稅局提醒，想透過股票投資或換股操作節稅的民眾，務必要先釐清兩件事「原本的股票是不是簽證發行？」、「所得金額有沒有超過750萬元？」要先弄清楚，才能避免漏報、誤報，甚至被補稅。