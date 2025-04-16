台中人懂節稅！囤房稅開徵 7.74萬戶設籍 增幅6都冠軍

囤房稅2.0今年5月首度開徵，六都自有房屋必須在3月24日前設籍，才能享有自住房屋最優惠稅率1%。今年3月底，全台設籍較去年同期暴增44.5萬戶，其中台中因重劃區新屋交屋潮，年增7.74萬戶，年增幅達7.3%，居六都之冠。

台中市地稅局說，房屋稅新制（俗稱囤房稅2.0），持有1戶自住住家必須設戶籍，在六都享有最優惠稅率1%，否則持有1戶非自住稅率3.2%，是自住稅率的3.2倍；以南屯16年社區大樓2樓約50坪房子估算，非自住要繳1.6萬元，若自住遷入戶籍，稅降為5000元，節稅達1.1萬元。

根據內政部最新戶籍登記資料，今年3月底，全台設籍約971.48萬戶，史上新高，較去年同期增44.5萬戶，年增4.8%，但人口下滑，全台每戶平均人口2.41人創新低，年減約4.7%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，3月設籍戶數暴增，主要是囤房稅2.0要求自用住宅需本人、配偶或直系親屬設籍，且須在3月24日前完成設籍才能享有自住優惠稅率，因此不少家庭，配偶、孩子獨立戶口，導致設籍戶數激增、每戶平均人口下降。

張旭嵐指出，民眾設籍自住節稅，通常以屋齡低、地段佳的新大樓為優先，因此不少新案大量交屋的重劃區，湧現設籍潮，其中又以台中戶數年增7.3%冠六都，相對的，每戶平均人口數年減6.2%，也是六都之最。