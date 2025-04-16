車牌遺失 仍須繳納牌照稅

2025年使用牌照稅已從4月1日起開徵，繳納期限到4月30日止。基隆稅務局提醒民眾，若愛車的車牌不幸被偷或遺失，千萬別誤以為可以不用繳牌照稅，只有整輛車遺失，才可以免繳使用牌照稅。

基隆稅務局指出，有民眾誤以為車牌不見就等同車輛報廢，結果沒補辦手續、也沒繳稅，最後被查到不但得補稅，還被處以高額罰鍰，根據現行法令規定，只有整輛車遺失，才可以免繳使用牌照稅，而如果只是車牌遺失，仍然視為車輛繼續使用，必須照常繳稅。

如果車牌失竊了，正確做法是先向警方報案，取得失竊證明，再拿證明到監理機關辦理註銷原車牌、補領新車牌，並補繳稅款，千萬不要置之不理，否則一旦查獲在公共道路上行駛，除了得補繳稅金，還可能被處以稅額一倍以下的罰鍰。