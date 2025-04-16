快訊

罷綠團體連日遭查 檢調辦藍不辦綠疑慮增

相對論／相交半世紀…吳念真：要離部長遠一點 小野：終於能買新皮鞋

車牌遺失 仍須繳納牌照稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

2025年使用牌照稅已從4月1日起開徵，繳納期限到4月30日止。基隆稅務局提醒民眾，若愛車的車牌不幸被偷或遺失，千萬別誤以為可以不用繳牌照稅，只有整輛車遺失，才可以免繳使用牌照稅。

基隆稅務局指出，有民眾誤以為車牌不見就等同車輛報廢，結果沒補辦手續、也沒繳稅，最後被查到不但得補稅，還被處以高額罰鍰，根據現行法令規定，只有整輛車遺失，才可以免繳使用牌照稅，而如果只是車牌遺失，仍然視為車輛繼續使用，必須照常繳稅。

如果車牌失竊了，正確做法是先向警方報案，取得失竊證明，再拿證明到監理機關辦理註銷原車牌、補領新車牌，並補繳稅款，千萬不要置之不理，否則一旦查獲在公共道路上行駛，除了得補繳稅金，還可能被處以稅額一倍以下的罰鍰。

牌照稅 稅款

延伸閱讀

不爽檢舉達人…花坊擺喪用靈獅跑馬燈罵「吃飽太閒」 基隆警令清除

基隆罷免綠議員領銜人有信心成案 張之豪：沒在怕的

基隆罷綠議員連署拚第2階段 領銜人：民眾意願降低很艱難

市長謝國樑授旗 基隆市434名選手南下台南參加全中運逐夢

相關新聞

生前贈與課遺產稅 兩關鍵

民眾若在親人過世後處理遺產事宜，常會遇到一個問題，就是生前贈與的財產，要不要算進遺產一起課稅？財政部中區國稅局大屯稽徵所...

捐贈未立案寺廟 可追認抵稅

財政部高雄國稅局提醒，若是捐贈對象只是寺廟籌備處、還尚未完成登記或立案，那麼該筆捐款暫時不能列入當年度的所得稅扣除額，也...

出資幫子女蓋屋 要繳契稅

很多人以為「契稅」只有在買賣房屋的時候才需要繳納，其實不然。新竹稅務局提醒，有些人在「自己蓋房子」時，若沒有注意細節，也...

車牌遺失 仍須繳納牌照稅

2025年使用牌照稅已從4月1日起開徵，繳納期限到4月30日止。基隆稅務局提醒民眾，若愛車的車牌不幸被偷或遺失，千萬別誤...

調整汽車關稅 審慎評估

美國總統川普暗示考慮豁免25%汽車零組件關稅，牽動台灣產業鏈，財政部表示，我國是否調整汽車及零組件關稅稅率，須配合產業主...

汽車關稅及貨物稅有望調降？ 財政部鬆口這樣說

面對美國總統川普提出的對等關稅政策，外界關注台灣是否因此調降汽車、零組件的關稅及貨物稅。財政部表示，關稅與稅負調整涉及整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。