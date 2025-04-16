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出資幫子女蓋屋 要繳契稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

很多人以為「契稅」只有在買賣房屋的時候才需要繳納，其實不然。新竹稅務局提醒，有些人在「自己蓋房子」時，若沒有注意細節，也可能會被稅務機關認定為「贈與」，必須依法申報並繳納契稅。

最常見的情況，就是父母幫子女蓋房子。舉例來說，父母擁有一塊土地，決定出資在這塊土地上蓋房子，但申請建照時卻以子女的名字登記為起造人。房子蓋好後也直接登記在子女名下，過程看起來像是單純的建屋行為，但因為出錢的是父母、取得房屋所有權的是子女，這在法律上就構成了「無償贈與」，需要繳交契稅。

稅務局提醒，如果在房屋建造完成前，起造人（也就是申請建照的人）是買受人、受贈人或交換人，並且在完工後取得使用執照，那麼就需要在使用執照核發之日起60日內向稅捐稽徵機關申報繳納契稅。

若未依規定時間申報，則會被加徵怠報金，每延遲三天加徵應納稅額的1%，最高不超過應納稅額，且不得超過新台幣1萬5,000元。

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