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捐贈未立案寺廟 可追認抵稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部高雄國稅局提醒，若是捐贈對象只是寺廟籌備處、還尚未完成登記或立案，那麼該筆捐款暫時不能列入當年度的所得稅扣除額，也就是說，即便拿到了收據，只要寺廟當時尚未正式成立，捐款就不能當年度抵稅。

根據所得稅法規定，個人或其配偶、受扶養親屬對「教育、文化、公益、慈善」機關或團體的捐贈，可以列入綜合所得稅的列舉扣除項目，但金額上限不得超過全年所得總額的20%，假設當年總所得是130萬元，最多只能列報26萬元的捐贈扣除額。

不過，如果民眾是在寺廟尚未立案前就捐款，只要該寺廟日後完成立案或登記手續，民眾仍可依照實際捐贈年度向稅務機關申請「追認」列入扣除額，這是依據財政部1978年公告的規定，給予納稅人一定的補救機會。

以小明為例，他在2024年捐款30萬元給某寺廟籌備處，並選擇列舉扣除額方式報稅，因該寺廟當年尚未立案，所以小明當年不能扣除該筆捐款，若該寺廟於之後完成登記，小明可向國稅局申請將這筆捐款追認列入2023年稅額中扣除，但最多只能扣除全年所得總額的20%。

然而，捐贈扣除額只能與「列舉扣除額」一起使用，不能與「標準扣除額」同時採用。國稅局進一步解釋，如果小明當年報稅時選擇或被視為選擇了標準扣除額（例如沒有列明選用哪一種），並且已經被國稅局核定，就無法再改成列舉扣除額，也不能再追認該筆捐款。

國稅局 所得稅 捐款

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