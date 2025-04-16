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生前贈與課遺產稅 兩關鍵

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政部。 聯合報系資料照
財政部。 聯合報系資料照

民眾若在親人過世後處理遺產事宜，常會遇到一個問題，就是生前贈與的財產，要不要算進遺產一起課稅？財政部中區國稅局大屯稽徵所提醒，這其中的關鍵在於兩個條件，包括贈與的時間、財產的性質。

為了防止民眾利用「臨終前贈與」的方式規避遺產稅，《遺產及贈與稅法》第15條明文規定，若被繼承人在死亡前兩年內，曾將財產贈與給配偶、子女、父母、兄弟姊妹等直系或旁系近親屬，這筆財產原則上會被視為遺產的一部分，應該一併計入遺產總額課稅。

不過，這條規定也有例外。國稅局解釋，若贈與的財產在法律上本來就屬於免課遺產稅的類型，就可以排除不計，換句話說，雖然贈與發生在死亡前兩年內，但如果該財產依法不需要課遺產稅，則該筆贈與不需併入遺產課稅。

國稅局舉例，日前接到一通民眾曾先生的電話，詢問母親於2025年2月過世，但早在2023年12月就將兩筆公共設施保留地贈與給長子，是否會被認定為應課遺產稅的贈與行為？

國稅局回應，這兩筆土地屬於《都市計畫法》第50條之1規定的公共設施保留地，是都市計畫內預定作為公園、道路、學校等公共使用的土地，這類土地具有特殊用途，在取得、移轉或繼承時，依法本來就免課遺產稅。

國稅局說明，因此，即使這筆贈與發生於死亡前兩年內，仍不必併入遺產總額課稅，曾先生的情況不會因此多出一筆稅負。

國稅局提醒，實務上若是贈與現金、不動產（如房屋或建地）等一般資產，且發生在死亡前兩年內，那麼就要注意是否符合課稅條件；但如果贈與的是法規明訂免稅的特殊資產，例如公共設施保留地，就不會被視為規避稅負的行為。

國稅局提醒，若家中長輩有打算在生前安排財產分配，特別是透過贈與方式移轉給子女或其他親人時，應當先搞清楚贈與的時間點與財產類別，這將直接影響未來是否需繳納遺產稅。

若對相關規定不清楚，可事先向國稅局諮詢，或找尋專業財稅顧問協助，提早規劃稅務事宜，才能避免遺產申報時發生爭議，保障自己與家人的權益。

國稅局 遺產稅 都市計畫

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