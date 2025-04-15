汽車關稅及貨物稅有望調降？ 財政部鬆口這樣說

面對美國總統川普提出的對等關稅政策，外界關注台灣是否因此調降汽車、零組件的關稅及貨物稅。財政部表示，關稅與稅負調整涉及整體產業政策，不宜單方面調整，須審慎評估國內車輛產業的發展情況與台美貿易談判進展。

財政部16日將出席立法院交通委員會，針對「美國課徵對等關稅對我國交通公私部門之衝擊與因應」列席報告，並就是否調降汽車及零組件的關稅與貨物稅進行說明。

財政部指出，關稅政策不僅影響國庫稅收，更牽動整體車輛產業結構，目前國內車輛產業正處於燃油車向電動車轉型的關鍵階段，若貿然調降或取消進口車輛及零組件的關稅，可能導致本土車廠與供應鏈面臨經營壓力，甚至出現關廠撤資的風險，進而影響從業人員生計、削弱國產車的競爭力及研發動能，對下一世代車輛產業將造成長遠衝擊。

因此，財政部指出，是否調整汽車及零組件關稅稅率，仍須配合產業主管機關的政策方向，並視台美貿易談判結果再作通盤考量。

至於汽車貨物稅方面，財政部表示，為了支持產業發展與促進環保政策，近年已針對電動車、二手車、老舊大型車的汰舊換新，提供多項貨物稅減免措施，適用對象包含國產與進口車，已具實質減稅效果，減輕民眾購車負擔。

根據財政部統計，目前我國進口汽車以日本與歐洲為主，美國車款進口占比相對有限，因此對美國課徵對等關稅的因應措施，是否需進一步調降貨物稅，仍需與相關主管機關進行審慎評估，避免貿然決策對產業造成不利影響。