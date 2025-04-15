快訊

北捷驚傳隨機砍人…醫籲看清加害人五大徵兆 這站姿候車較安全

科技園區半導體公司工程師陳屍無塵室 同事驚見已死亡多時

北捷石牌站月台揮刀…女嫌情緒不穩送醫觀察 被害婦「背傷3公分」

汽車關稅及貨物稅有望調降？ 財政部鬆口這樣說

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財政部外觀。（聯合報系資料庫）
財政部外觀。（聯合報系資料庫）

面對美國總統川普提出的對等關稅政策，外界關注台灣是否因此調降汽車、零組件的關稅及貨物稅財政部表示，關稅與稅負調整涉及整體產業政策，不宜單方面調整，須審慎評估國內車輛產業的發展情況與台美貿易談判進展。

財政部16日將出席立法院交通委員會，針對「美國課徵對等關稅對我國交通公私部門之衝擊與因應」列席報告，並就是否調降汽車及零組件的關稅與貨物稅進行說明。

財政部指出，關稅政策不僅影響國庫稅收，更牽動整體車輛產業結構，目前國內車輛產業正處於燃油車向電動車轉型的關鍵階段，若貿然調降或取消進口車輛及零組件的關稅，可能導致本土車廠與供應鏈面臨經營壓力，甚至出現關廠撤資的風險，進而影響從業人員生計、削弱國產車的競爭力及研發動能，對下一世代車輛產業將造成長遠衝擊。

因此，財政部指出，是否調整汽車及零組件關稅稅率，仍須配合產業主管機關的政策方向，並視台美貿易談判結果再作通盤考量。

至於汽車貨物稅方面，財政部表示，為了支持產業發展與促進環保政策，近年已針對電動車、二手車、老舊大型車的汰舊換新，提供多項貨物稅減免措施，適用對象包含國產與進口車，已具實質減稅效果，減輕民眾購車負擔。

根據財政部統計，目前我國進口汽車以日本與歐洲為主，美國車款進口占比相對有限，因此對美國課徵對等關稅的因應措施，是否需進一步調降貨物稅，仍需與相關主管機關進行審慎評估，避免貿然決策對產業造成不利影響。

財政部 貨物稅 關稅

延伸閱讀

防堵中國貨洗產地 海關成立強化違規轉運查核小組

川普半導體關稅調查 涵蓋晶圓、製造設備及下游產品

川普對台灣半導體關稅輕輕放下？ 前經長王美花這麼說

川普汽車關稅似有轉圜 巿場回穩亞股多收漲

相關新聞

汽車關稅及貨物稅有望調降？ 財政部鬆口這樣說

面對美國總統川普提出的對等關稅政策，外界關注台灣是否因此調降汽車、零組件的關稅及貨物稅。財政部表示，關稅與稅負調整涉及整...

房市退燒訊號！第一季房地合一稅衰退11% 創近七季新低

財政部最新公告，3月個人房地合一稅收為43.5億元，年增僅2.7%；第一季稅收則為101.2億元，衰退11%，為近七季來...

房市退燒！首季個人房地合一稅收101.2億元、年減11% 近七季首見

據財政部最新公告資料顯示，3月個人房地合一稅收43.5億元，年增僅剩2.7%；不過首季的個人房地合一稅收101.2億元，...

他誤以為贈與免稅額分開算！連補帶罰要繳近50萬元

財政部台北國稅局提醒民眾，如果在同一年度內贈與財產給他人，總金額超過244萬元（自2022年起的贈與稅免稅額），就必須在...

所得稅報稅繳稅延長申報期！比照新冠作法…川普暫緩關稅 郭智輝拆背後意義

美國再度戲劇性調整關稅措施，處處劍指中國。

3月證交稅 創26月最大減幅

財政部昨天公布三月稅收實徵二三二四億元，較去年同期衰退百分之二點八；第一季總稅收五五四○億元，衰退百分之○點六。其中因美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。