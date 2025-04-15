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財部：汽車貨物稅是否調降 尚待與產業主管機關評估

中央社／ 台北15日電

美國對等關稅，引發外界討論台灣除汽車關稅外，是否該進一步調降貨物稅稅率。財政部今天表示，現已對電動車等提供減免貨物稅措施，汽車貨物稅稅率是否調降，尚待與產業主管機關審慎評估。

立法院交通委員會明天將邀請交通部、經濟部、外交部、財政部、行政院經貿談判辦公室就「美國課徵對等關稅對我國交通公私部門之衝擊與因應」進行專題報告，並備質詢。

根據財政部今天提交的報告，對於是否調降汽車及汽車零組件關稅、汽車貨物稅，財政部指出，關稅政策除影響國庫稅收，也涉國內產業政策，參據經濟部提供產業面意見，台灣車輛產業正值燃油車轉型電動車的關鍵時刻，若調降或取消關稅，恐有國產車廠及零組件廠關廠撤離之虞，影響產值及相關從業人員生計，亦導致國產車競爭力與研發技術能量下滑，衝擊下世代車輛產業發展。

財政部指出，汽車及汽車零組件關稅稅率是否調降，須配合產業主管機關整體產業政策，及視台美談判結果而定。

同時，財政部表示，近年來，配合產業、交通及環境等政策，財政部已對電動車輛或中古汽（機）車及老舊大型車提供汰舊換新等，減免徵貨物稅措施，且一體適用於國產及進口應稅貨物，已有實質減輕貨物稅負擔效果。

財政部進一步指出，依據統計，台灣在民國113年度進口汽車以自日本、歐洲進口居多，因應美國對等關稅問題，是否進一步調降汽車貨物稅稅率，尚待與產業主管機關審慎評估。

美國對等關稅原定4月9日（美國時間）起實施，不過美國總統川普宣布對超過75個國家宣布暫緩高額對等關稅90天。另根據美國232條款，鋼鐵、鋁、汽車及汽車零件加徵關稅25%，其他進口美國貨品稅率則為10%，藥品和半導體等貨品可免除。

美國 財政部 關稅

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