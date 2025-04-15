海關與惠光導盲犬學校合作 擴大緝毒犬育種基因庫

台灣的緝毒護國神犬主要品種為拉布拉多，財政部關務署今天表示，海關緝毒犬培訓中心首度與國內民間機構合作優化育種犬源，由惠光導盲犬學校從今年起無償提供冷凍犬隻精液，擴大基因庫，培育兼具穩定性與高度工作適應力的拉布拉多。

財政部關務署副署長蘇淑貞今天在例行記者會中表示，台灣的海關緝毒犬培訓中心自民國97年開始運作，承襲澳洲邊境執法署科學化基因育種制度，並持續獲得澳方及美國運輸安全署提供優質冷凍犬隻精液，擴展台灣犬隻育種基因庫多樣性及培育量能，截至今年1月已陸續培育出125胎共809隻健康仔犬（0-3個月齡）。

蘇淑貞指出，為進一步擴大拉不拉多犬育種基因庫，關務署與惠光導盲犬學校簽署合作協議，由惠光導盲犬學校從今年起無償提供冷凍犬隻精液，為下一代緝毒生力軍打下良好基礎。這也是海關緝毒犬培訓中心第一次與國內民間機構合作，優化緝毒犬育種犬源。

蘇淑貞表示，惠光導盲犬學校成立於85年，是台灣第一所導盲犬培訓機構，其專業技術受到國際導盲犬聯盟認可，於92年成為其正式會員，並與紐西蘭、澳洲、日本、韓國、香港等地導盲犬培訓機構保持技術交流並建立犬隻互惠合作關係。

蘇淑貞進一步指出，惠光導盲犬學校採用拉不拉多犬作為培訓犬隻品種，其種犬篩選對於髖關節健康及性情穩定度方面採取嚴格標準，並採用國際工作犬登錄系統（International Working Dog Registry）進行基因多樣性管理。

她表示，海關緝毒犬培訓中心與惠光導盲犬學校，各自在緝毒犬及導盲犬培訓專業領域長期耕耘，持續透過國際交流更新犬隻育種及培訓技術，相信這次資源共享合作，能樹立公部門與非營利組織協力的典範，期望能結合雙方犬隻優勢基因，培育兼具穩定性與高度工作適應力的拉不拉多犬，為台灣工作犬發展奠定更堅實的基礎。