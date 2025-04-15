房市退燒訊號！第一季房地合一稅衰退11% 創近七季新低

財政部最新公告，3月個人房地合一稅收為43.5億元，年增僅2.7%；第一季稅收則為101.2億元，衰退11%，為近七季來首次年減，顯示房市交易回歸平穩。專家指出，貸款條件緊縮與價格預期理性，使市場量能受限，後續仍需關注關稅政策與股市波動對房市的影響。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅減少，反映2016年後買進的屋主雖然不動產仍大幅增值，但受限買方貸款不易與房價預期理性，市場交易量能不易放量，因此房地合一稅收出現明顯衰退，接下來要觀察關稅政策下的房市交易變化。

統計顯示，第一季個人房地合一稅收101.2億元，年減幅度達到11%，是近7季首見年減，同時第一季的個人房地合一稅收也寫下近7季以來新低，不難看出房市交易出現量縮，其中3月的個人房地合一稅收43.6億元，仍較去年同期微幅增加2.7%。

比較3月個人房地合一稅收六都表現，稅收王則是新北市，稅收11億元，年增28.8%，台中市則是剩下7.4億元，年減6%，桃園市5.7億元，大致較去年同期持平，高雄市5.1億元年減12.5%，台南市則是3.5億元，年增45%，台北市3.9億元年增11%。