房市退燒！首季個人房地合一稅收101.2億元、年減11% 近七季首見

據財政部最新公告資料顯示，3月個人房地合一稅收43.5億元，年增僅剩2.7%；不過首季的個人房地合一稅收101.2億元，年減幅達11%，是近七季以來首見房地合一稅收年變化出現衰退，顯示房市已經退燒回穩，整體維持自用當道的格局不變。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅減少，反映2016年後買進的屋主雖然不動產仍大幅增值，但受限買方貸款不易與房價預期理性，市場交易量不易放量，因此房地合一稅收明顯衰退，接下來要觀察關稅政策下的房市交易變化。

統計顯示，第1季個人房地合一稅收101.2億元，年減幅達11%，是近七季首見年減，同時第1季的個人房地合一稅收也寫下近七季以來新低，顯見房市交易量縮，其中3月個人房地合一稅收43.6億元，仍較去年同期微幅增加2.7%。

比較3月個人房地合一稅收六都表現，稅收王則是新北市，稅收11億元、年增28.8%，台中市則是剩7.4億元、年減6%；桃園市5.7億元，大致較去年同期持平；高雄市5.1億元、年減12.5%，台南市則是3.5億元、年增45%，台北市稅收3.9億元、年增11%。

曾敬德表示，4月受到關稅貿易戰讓股市重挫，短期內房市交易不容易放量，再加上去年房市交易熱絡，預估第2季的個人房地合一稅收還是會維持年減表現。