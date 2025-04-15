他誤以為贈與免稅額分開算！連補帶罰要繳近50萬元

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經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財政部示意圖。(聯合報系資料照片)
財政部示意圖。(聯合報系資料照片)

財政部台北國稅局提醒民眾，如果在同一年度內贈與財產給他人，總金額超過244萬元（自2022年起的贈與稅免稅額），就必須在贈與行為發生後30天內向國稅局申報贈與稅，否則可能面臨補稅和罰鍰。

國稅局說明，贈與稅的免稅額是以「每位贈與人」為計算單位，而非以「受贈人」個別計算；所謂「一年內」是依照曆年制計算，即每年1月1日至12月31日。只要贈與人全年贈與的財產總額超過244萬元，就必須辦理贈與稅申報。

例如，阿華於2024年3月1日贈與兒子240萬元，接著在10月1日又贈與女兒240萬元，雖然每次都低於244萬元，但全年加總已達480萬元，超過免稅額。

因此，甲先生應在10月1日次日起30日內辦理申報，然而他誤以為可以按受贈人分開計算而未申報，結果被查獲後，需補稅23.6萬元，另被裁罰23.6萬元罰鍰。

國稅局提醒，若不小心漏報，也可依《稅捐稽徵法》第48條之1規定，自動補報補繳，以減輕處罰。民眾若有任何疑問，應主動向國稅局洽詢，以免誤觸法規。

免稅額 國稅局

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