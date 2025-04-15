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意外豁免關稅 科技股領漲 美股道指升逾300點

企業收扣薪令 限期提異議

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

台中市稅務局提醒，企業收到行政執行分署開出的「員工扣薪命令」時，務必要審慎處理，若對債權內容有疑義，應於十日內提出書面異議，避免公司財產遭強制執行。

舉例說，A公司收到行政執行分署來函，要求扣押旗下員工小張部分薪資，用以清償積欠的牌照稅，經查小張早在三個月前就已離職，公司無法執行扣薪命令。

此時公司應主動在收到命令後十日內，向行政執行分署提出「聲明異議書」，並附上小張離職證明及薪資終止紀錄作為佐證。

稅務局說明，公司若未依法執行扣薪，也未在時限內提出異議，行政執行分署可依移送機關申請，對公司名下銀行帳戶或其他財產強制執行，換言之，雇主若怠忽處理，自家帳戶可能面臨被扣款風險，徒增困擾。

即使員工仍在職，若公司認為並未存在債權關係，也可在限期內提異議說明。

牌照稅 薪資 離職

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