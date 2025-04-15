重劃地首次移轉 享優稅
台中市地方稅務局表示，經重劃的土地，在重劃後第一次移轉申報土地增值稅時，除重劃費用可自「土地漲價總數額」中扣除，還可再享土增稅減徵40％優惠。
稅務局表示，經重劃土地若屬重劃後第一次移轉，無論有無負擔重劃費用，皆可適用《土地稅法》減徵規定，若有支付重劃費用，則應檢附「重劃負擔總費用證明書」申請自土地漲價總數額中扣除。
稅務局指出，重劃後首次移轉減徵40％土增稅，須以舉辦第一次規定地價後辦理重劃的土地為限，若在重劃後才舉辦規定地價的土地，就不適用。
對於何謂「首次移轉」，民眾最常見的誤解在於，繼承算不算在移轉次數內？根據財政部解釋令，辦妥繼承後再出售，就不能算是首次移轉，不能再享有優惠。
不過若重劃後將土地贈與配偶，因考量配偶為生活的共同體，且為一般生活事務的互相代理人，可依土地稅法申請不課徵土增稅。
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