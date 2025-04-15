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返還借名登記土地 要稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

過往因資金調度、信任關係或避稅考量，常見親友、家族間「借名登記土地」，然而新竹縣稅務局提醒，這種做法在法律與稅務上存在風險，即使日後透過調解或法院判決將土地「返還」，仍會被視為一次新的所有權移轉，依法必須申報、繳納土地增值稅。

所謂借名登記，是指實際出資購地者，將土地登記在他人名下，以他人作為名義上的所有權人。

新竹縣稅務局表示，根據現行法律，借名登記者死亡後，其繼承人取得的並非土地本身，而是對出名人的「債權」，並不具備土地所有權的法律效力。這種情況下，實務上亦常衍生不少所有權爭議，甚至帶來稅務風險。

稅務局表示，返還土地即便源於法院判決或事實認定，也無法免除稅務責任，必須課徵土增稅

舉例來說，林先生2001年出資購買一筆土地，但當時將土地登記在弟弟名下，多年後林先生過世，其子女在2018年透過法院判決，要求弟弟將土地返還，雖然雙方為家人，也無實際交易金流，但因這筆返還行為涉及所有權變動，仍被認定為一次新的移轉，必須依《土地稅法》第28條規定申報並課徵土增稅。

稅務局進一步說明，這類返還案件的土增稅課徵基準，會回溯至弟弟取得土地當年、也就是2001年的土地公告現值，而非繼承時（2021年）的現值，因此，繼承人即使不是主動購地，仍然可能會面臨一筆不小的稅金。

稅務局呼籲，民眾若有借名登記土地的需求，應先諮詢專業法律與稅務意見，妥善安排資產結構，才能避免日後繼承、返還時引發的稅務爭議與家庭糾紛。

土地公告現值 土增稅

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