贈與股票價值 分類估價

財政部台北國稅局表示，民眾贈與股票應正確申報贈與價值，股票類型不同，估價方式也有別。上市櫃股票應以贈與日收盤價估定；興櫃股票以加權平均成交價估定；未上市櫃且非興櫃股票（未公開發行股票）則以公司資產淨值為基準。

其中，未上市櫃、非興櫃股票因為沒有公開市場價格可供參考，依規定，是以贈與當日公司資產淨值作為評價基準，不得任意低估，以免日後遭國稅局補稅並加計罰鍰。

為避免出資人以偏低價格低報贈與價值，影響稅收公平性，依據「遺產及贈與稅法施行細則」第29條規定，個人若贈與未上市櫃且非興櫃公司股權，應檢附該公司資產負債表，並以贈與當日資產淨值為準，計算贈與股價。

國稅局指出，若公司資產中包含土地或房屋等不動產，其帳面價值若明顯低於贈與當日公告土地現值或房屋評定標準價格，應依公告現值調整後重新計算公司總資產，才能正確反映公司實際淨值，避免漏報稅基。

舉例來說，納稅人大華2024年9月將持有的未上市櫃、非興櫃公司股票72萬股贈與親友小花，並以每股淨值15元申報贈與價值，總金額為1,080萬元，但國稅局查核後發現，A公司名下有一筆先前取得土地，帳面金額仍為當年購置成本，遠低於贈與日公告土地現值。

經調整後，該筆土地重新估價，公司資產總額增加，導致每股實際淨值調整為25元，贈與總額因此上升至1,800萬元，據規定，當年度贈與稅免稅額為244萬元，其贈與淨額適用10％稅率，大華需就超過免稅額部分的1,556萬元繳納10%贈與稅，稅額高達155.6萬元。

國稅局提醒，未公開發行股票因資訊透明度較低，帳面資產可能與實際市值存在落差，特別是公司長期持有不動產，更容易因低估而衍生稅務問題。許多民眾基於親情、家族安排進行贈與，卻忽略應遵守正確評價與申報程序，最終反而衍生爭議。

國稅局表示，財產所有人將自身財產贈與他人，依《遺產及贈與稅法》規定，贈與財產價值計算，以贈與時的「時價」為準。除股票外，依贈與財產不同各自有其規定，例如贈與土地是以土地公告現值為準；房屋則以房屋評定標準價格計算。