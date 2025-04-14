台股量縮價跌 3月稅收年減2.8％

財政部14日公布3月賦稅收入統計。統計處表示，3月實徵淨額2,324億元，年減2.8％。與去年同月比較，受到川普關稅議題，種種言論影響，影響投資人信心，台股為量縮價跌的態勢，以證券交易稅減少72億元最多，其次為綜合所得稅減少57億元較多，但營業稅增加60億元。

累計1至3月實徵淨額與去年同期比較，以證券交易稅減少52億元、 營業稅減少43億元、貨物稅減少33億元較多，但綜合所得稅增加128億元。

從主要稅目來看，營所稅3月實徵淨額75億元，年減17.3％，累計 1 至 3 月實徵淨額 176 億元，因為大額退稅案件，年減7.6％；綜所稅3月實徵淨額349億元，年減14.1％，因去年農曆春節落點晚於今年，部分年終獎金之薪資所得扣繳稅款隨之延後入帳所致；累計1至3月實徵淨額1,392億元，年增10.1％，主因薪資及盈餘分配所得扣繳稅款增加。

營業稅3月實徵淨額1,109億元，年增5.7％，主因出口暢旺，適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，以及國內需求穩定，且電子零組件、電機產品及精密儀器等進口稅額增加之交互影響，累計1至3月實徵淨額1,900億元，年減2.2％。