囤房稅2.0 民眾搶設籍自保 3月戶數年增44.5萬創新高

5月起將實施的囤房稅2.0，不少民眾趕在3月設籍，以爭取自住認定、節省房屋稅，帶動今年3月全台設籍戶數大增。根據內政部最新戶籍登記資料顯示，截至今年3月底，全台設籍戶數創新高，達971.48萬戶，年增逾44.5萬戶、年增率達4.8%；同時間，全台每戶平均人口數卻創新低，下滑至2.41人。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，因囤房稅2.0，造成3月戶籍暴增。囤房稅2.0規定，僅有設籍於本人、配偶或直系親屬的住宅，才能適用自用住宅1.2%的優惠稅率，否則將面臨至少2%的稅率課徵。因此許多多屋族為爭取自住稅率，在3月24日前積極將戶籍遷入各屋，導致戶數激增、每戶人口數下降的現象。

尤其新交屋大樓集中地的重劃區最為明顯，以台中市為例，設籍戶數年增率達7.3%，為六都之冠；平均每戶人口則減少6.2%。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，台中近年推案量大、交屋量多，吸引大量單身上班族與小家庭設籍，也進一步拉低每戶人口數。

除了囤房稅引發設籍潮外，5月起的綜合所得稅申報，也因高價宅售屋所得新制而成為關注焦點。永慶房屋契約部資深經理陳俊宏表示，財政部自2月起新增規定，高價宅不再僅以總價認定，還新增「每坪單價」門檻，使得不少非豪宅外觀的住宅也可能納入高價宅課稅範圍。

依據新標準，例如台北市高價宅門檻為總價6000萬或每坪120萬；新北市為4000萬或每坪75萬；台中市則為3000萬或每坪50萬。售屋所得若落入高價宅範疇，則須以「出售總價x房地現值比例（房屋現值/房屋+土地現值）x 20%」計算，可能導致納稅金額顯著上升。

例如新北市一戶售價1300萬元的電梯大樓，由於房地比達45%，售屋所得稅高達117萬元，較舊制增加343%。不過，陳俊宏也指出，若房屋屋齡高、殘值低，即使總價高，實際課稅金額反而可能下降，關鍵在於「房地比」與房屋評定現值。

陳俊宏表示，高價宅「每坪單價」門檻不含車位，因此屋主們出售的房屋若有停車位，應於合約書上確認車位面積與車位價格，才不會隔年需繳稅，才發現竟然要用高價宅標準計算售屋所得額。