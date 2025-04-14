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囤房稅2.0倒數 3月設籍戶數年增44.5萬戶創新高

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
「囤房稅2.0」上路，全國設籍戶數暴增？根據內政部最新戶籍登記資料，今年3月底，全國設籍戶數共約971.48萬戶，來到史上新高，戶數足足比去年同期大增超過44.5萬戶，年增4.8%！圖／台灣房屋集團提供
「囤房稅2.0」上路，全國設籍戶數暴增？根據內政部最新戶籍登記資料，今年3月底，全國設籍戶數共約971.48萬戶，來到史上新高，戶數足足比去年同期大增超過44.5萬戶，年增4.8%！圖／台灣房屋集團提供

囤房稅2.0」上路，全國設籍戶數暴增？根據內政部最新戶籍登記資料，今年3月底，全國設籍戶數共約971.48萬戶，來到史上新高，戶數足足比去年同期大增超過44.5萬戶，年增4.8%！

而在戶數激增的同時，國內人口反而呈現下滑趨勢，全國每戶平均人口數，反而來到史上新低的2.41人，年減約4.7%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，3月設籍戶數暴增，囤房稅2.0可說是關鍵所在。囤房稅2.0要求自用住宅需有本人、配偶或直系親屬實際設籍，才能享有1.2%的自住優惠稅率，否則將以為非自用住家2%起跳的稅率課稅。

張旭嵐強調，由於民眾若想在今年5月開徵的房屋稅適用自用優惠稅率，就必須在3月24號以前完成設籍，也因此今年3月份不少多屋家庭都「開枝散葉」，配偶、孩子獨立戶口，將戶籍遷到原本未設籍的住宅，導致設籍戶數激增、每戶平均人口下降的現象。

張旭嵐指出，由於房屋稅的稅基，受屋齡新舊、地段優劣、樓層高低等因素影響，因此民眾若想以設籍自住的方式來節稅，通常會以屋齡低、地段佳的新大樓為優先，也因此近期不少新案大量交屋的重劃區，便成為設籍戶數激增的主要區域。

囤房稅 房屋稅

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