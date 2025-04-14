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捐贈未立案寺廟 不能列扣
不少民眾因宗教信仰會捐款資助寺廟興建，財政部高雄國稅局提醒，個人若捐贈寺廟籌備處，由於寺廟尚未依法登記或立案成立，不符合《所得稅法》規定，暫時還不能列為個人綜所稅列舉扣除額。
不過等到寺廟興建完成、辦妥登記後，就能按照實際捐贈年度，追認當年度扣除額。
5月報稅季來臨，捐贈列舉扣除是許多人常用的節稅方式，納稅人本人、配偶及受扶養親屬捐贈公益慈善機關團體，可在不超過綜合所得總額20％限額內列舉扣除。
國稅局表示，寺廟興建過程常透過募款作為經費來源，但在寺廟尚未依法登記或立案成立前，對其捐贈暫時不可列為列舉扣除額；但是財政部1978年函釋也指出，若寺廟未來辦妥登記或立案成立，就可以按實際捐贈年度，追認扣除額。
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