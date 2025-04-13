3月全國賦稅收入 受矚目

財政部將於明（14）日公布今年3月全國賦稅收入。回顧今年前二月稅收3,214億元，創同期新高，年增0.9％。其中因工作天數增加，2月證交稅入帳187億元，是歷年同月次高，年增32.2％，排除春節因素後，累計前二月證交稅351億元寫同期新高。

財政部統計，2月實徵淨額寫下同月新高的包括關稅、綜所稅、菸酒稅、契稅、娛樂稅及總稅收；前二月創同期新高則包含綜所稅、證交稅、印花稅、娛樂稅及總稅收，共寫五項新高。

今年前二月稅收寫同期新高，財政部統計處解釋，2月股市呈上下震盪格局。儘管如此，證交稅與股市交易量能連動，證交稅收入仍表現亮眼， 2月台股上市櫃日均成交值為4,556億元，較去年同期減少2.7％，但相較元月仍成長11.8％，累計1至2月，日均成交值達4,344億元，較去年同期成長10.6％。

統計處指出，2月證交稅實徵淨額187億元，為歷年同月次高，僅次於1990年2月，即使2月日均成交量呈現年減，因春節落點不同，交易天數較多，證交稅仍呈現年增32.2％。若剔除春節因素，已連21個月雙位數成長，累計前二月證交稅實徵淨額為351億元，創歷年同期新高，年增19億元，年增幅為5.8％。

房市三稅部分，房市相關稅收在前二月持續反映市場疲軟，房地合一稅、契稅、土增稅皆呈負成長，尤以房地合一稅年減18.5％最多。統計處指出，受春節因素影響，2月部分稅目如土增稅、契稅仍顯現年增，若排除春節效應，綜計前二月呈現負成長，更明顯看出房市交易量持續下降。