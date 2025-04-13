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每周一勢／我稅務行政支出占總稅收0.84%
財政部指出，據亞洲開發銀行今年1月最新發布資料顯示，2022年主要亞太國家稅務行政支出占總稅收比率（稽徵成本比）以馬來西亞1.78%最高，其次為日本0.99%，我國0.84%，澳大利亞0.78%、中國大陸0.77%、新加坡0.72%。
電子報稅率逾96% 亞太前段班
財政部指出，依據亞洲開發銀行今年1月最新發布資料顯示，追蹤各國使用於稅務行政的狀況，我國2022年電子申報占比，不論在公司所得稅、個人所得稅及加值稅，電子申報占比均高於96%，於亞太各國表現屬名列前茅。
個人所得稅98%採電子申報
財政部指出，依據亞洲開發銀行今年1月最新發布資料顯示，我國個人所得稅電子申報比率達98%，幾近全面電子報稅，在主要亞太鄰國中，南韓及星、馬、澳等四國占比皆高，而日本個人所得稅僅六成七案件採電子申報。
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