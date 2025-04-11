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報稅眉角報你知／報稅期間 可望延至6月底

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

因應美國關稅政策，行政院長卓榮泰昨（10）日表示，請財政部研議比照新冠肺炎疫情期間，延長5月報稅期間，可望延長至6月底，舒緩繳稅壓力。

美國對等關稅政策急轉彎，對台32％高關稅暫緩實施，不過仍有10％基礎稅率，產業仍免不了受到一定程度衝擊。

卓榮泰昨日召開行政院會，請財政部研議比照新冠疫情期間，延長報稅季，減輕納稅人壓力。

《所得稅法》明定綜所稅、營所稅辦理結算申報期間為每年5月1日至31日，過去財政部曾基於新冠肺炎疫情嚴峻，而依據《稅捐稽徵法》第10條規定，以天災、事變為由，公告全面延長所得稅申報期間。

此外財政部表示，納稅人如果受美國實施「對等關稅」政策衝擊，導致發生財務困難，不能在稅捐繳納期間內一次繳清應繳稅款者，可依稅捐稽徵法規定，向稽徵機關申請延期或分期繳稅。

財政部在疫情期間祭出的稅務紓困措施，除了延長報稅期間外，還包含調減營業人營業額及查定營業稅額、營利事業免辦營所稅暫繳、從寬受理延分期繳稅、領取補貼免稅、提前退稅等。

不過新冠疫情狀況與當前關稅風暴不同，今年是否在稅務紓困方面提出哪些做法，仍待財政部盤點。（系列完）

疫情 財政部 關稅

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