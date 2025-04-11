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報稅眉角報你知／申報房地合一稅 留意時間

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

營利事業去年若有出售適用新制課稅的房地產，今年5月記得申報房地合一稅。勤業眾信國內租稅負責人張瑞峰指出，房地合一2.0針對企業課稅方式比照個人，是按持有期間長短適用不同稅率，不過申報時間有別，個人是在過戶次日30日內申報，企業則是在隔年5月報稅時一併申報。

房地合一2.0規定，境內法人出售持有兩年以下房地產，適用稅率45%；超過兩年、未超過五年為35%；持有超過五年為20%。境外法人則是持有兩年內45%、超過兩年35%。如屬非自願出售等特殊情況則適用20%稅率。

值得注意的是，房地合一2.0新制將課稅範圍擴及2016年1月1日後取得的預售屋、地上權、房屋使用權及特定股權交易。

張瑞峰解釋，只要企業交易未上市、上櫃或興櫃公司股權，且同時符合「直接或間接持有股份或出資額超過50%」、「被投資公司資產中50%以上為境內房地」兩項條件，應適用房地合一稅。

張瑞峰提醒，企業申報房地產交易所得時常見兩類錯誤，第一，誤將新制不動產視為舊制，只申報房屋交易所得、未申報土地所得；第二，將符合條件的股權交易誤當作證券交易所得免稅。

財政部表示，房地合一2.0制度下，公司比照個人按持有期間採差別稅率計算房地合一稅。

房地合一稅 房地產

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