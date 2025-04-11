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報稅眉角報你知／中小企增員、加薪 享優稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
中小企增員、加薪 享優稅。聯合報系資料照
中小企增員、加薪 享優稅。聯合報系資料照

中小企業今年5月申報營所稅時，可依據《中小企業發展條例》享受減稅雙引擎，包含「增僱員工」、「為基層員工加薪」都可適用租稅優惠，會計師提醒，應留意適用條件，才能有效降低稅負。

為協助中小企業提升競爭力與留才力，立法院去年三讀通過中小企業發展條例修正案，增僱員工、員工加薪兩項租稅優惠，不僅延長原本優惠至2033年底，並追溯自2024年1月1日起適用，企業今年5月申報營所稅時就能派上用場。

勤業眾信聯合會計師事務所國內租稅負責人張瑞峰表示，此次修法兩大重點是「放寬門檻、加碼優惠」。

增僱員工方面，張瑞峰解釋，修法已刪除原先須連動景氣指標啟動的限制，也取消創立或增資金額門檻。只要企業當年度基層員工月平均人數較前一年度增加兩人以上，且整體薪資給付總額亦成長，即可申請適用，若新增人員為本國籍、年齡在24歲以下或65歲以上基層員工，該部分薪資支出可按200%自所得額中加成減除。

為員工加薪方面，張瑞峰指出，只要企業為現職本國籍基層員工調薪，且非因法定最低工資調整所致，即可申請適用，該部分加薪支出可按175%加成減除。

根據經濟部公告，2024與2025年適用優惠的「基層員工」是指月薪未滿6.3萬元全時工時員工，或日薪未超過3,152元、時薪未逾394元部分工時人員。

張瑞峰舉例，A公司從2024年起增僱三名24歲以下基層員工，每人月薪為27,470元（即基本工資），全年總薪資為98萬8,920元（27,470元×三人×12個月），除可列為薪資費用外，還能再加成100%減除同額稅負，相當於「雙倍列支」。

此外若同公司為另二位員工每人每月加薪4,000元，全年加薪支出共9.6萬元（4,000元×二人×12個月），還能再加成減除7.2萬元（9.6萬元×75%），有效降低營所稅負擔。

張瑞峰說明，只要企業依法辦理公司或有限合夥登記，且實收資本額不超過1億元，或員工人數未滿200人者，即符合申請資格。

張瑞峰提醒，企業不可對同一名員工同時申請「增僱」與「加薪」兩項優惠，亦不得與其他租稅優惠重複申報；近三年如有違反環保、勞工、食安法規紀錄，或經營特種行業如舞廳、酒家、有拒付票據或欠稅紀錄者，不適用此項優惠。

張瑞峰指出，財政部已公告營所稅新制申報格式，新增「租稅減免附冊第A18與第A18-1頁」，專門供企業填報加成減除金額，企業須於結算申報期限內一次填妥，不得事後補填或更正，否則將喪失申請資格。

張瑞峰提醒，企業申報時應備妥勞保投保名冊、員工薪資明細、切結書與其他佐證資料，並應注意，雖享有加成減除優惠，仍須將該金額計入「營利事業基本所得額」，以判斷是否需課徵最低稅負。

加薪 薪資

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