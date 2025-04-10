快訊

關稅豁免行情僅1天？美股早盤續挫 道瓊下殺千點、台積電ADR跌5%

遭爆街頭激吻片？家屬曝金賽綸當時動向 手機紀錄揭戀情真相

美加徵關稅衝擊 財部：研議今年報稅季延長至6月底

中央社／ 台北10日電

美國對各國加徵關稅，恐衝擊台灣廠商，隨5月所得稅申報季將至，財政部表示，正在研議將今年報稅季延長至6月底，納稅義務人若受衝擊，導致發生財務困難，不能在繳納期間內一次繳清稅款者，可依規定申請延期或分期繳稅。

美國總統川普宣布對包括台灣在內超過75國高額對等關稅豁免90天，行政院長卓榮泰今天表示，政府將把握時間機會與美國進行直接有效談判，出口供應鏈支持方案具體申請辦法預計14日對外公布，必要時也會協助中國台商。適逢5月報稅季將至，他指出，已請財政部評估比照COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，延長報稅時間。

財政部表示，今年報稅季延長至6月底，正在研議中。

財政部並在近日提交至立法院的報告中提到，納稅義務人若受美國實施對等關稅政策衝擊，導致發生財務困難，不能於稅捐繳納期間內一次繳清應繳稅款者，可依稅捐稽徵法規定，向稽徵機關申請延期或分期繳納稅款。

所得稅申報季為每年的5月1日至5月31日，過去COVID-19疫情期間適逢報稅季時，財政部曾為了分流人潮，將申報期限延長至6月30日；同時，端出延、分期繳納稅款免加計利息等措施因應。

報稅 稅款 財政部

延伸閱讀

美對等關稅暫緩 彰化織襪業：有客戶催訂單7月前出貨

財部：若美關稅負面效應顯現 不排除4月出口增勢中斷

「邁向積極的一步」越南繼續與美協商 尋求達成對等貿易協定

政策急轉彎！歐盟暫緩對美報復性關稅 BBC曝背後原因

相關新聞

赴美投資前必懂稅務眉角！資誠揭地方稅地雷、節稅對策

面對美國總統川普積極吸引外資，專家提醒，台商若有意投資美國或擴大當地營運，除了考量市場與營運策略，還得面對一項關鍵挑戰，...

財部：民眾收入受影響 繳稅可延期

美國對等關稅措施上路，為因應產業界可能受到的衝擊，金管會表示，將對關稅受災企業戶或員工提供四大「撐傘」措施，包括舊貸展延...

汽車關稅 考慮分年調降

台美將進行關稅談判，賴清德總統也表示將由「零關稅」談起，恐觸及汽車關稅調降。經濟部長郭智輝昨（9）日表示，若零關稅是大勢...

2025報稅／最低稅負免稅額 增至750萬

財政部表示，去年個人最低稅負免稅額已調高至每一申報戶750萬元，今年5月報稅時適用，對於有海外收入、未上市櫃股票交易所得...

2025報稅／境外所得申報 防六錯誤

民眾去年若有海外所得，記得申報最低稅負。國稅局提醒納稅人小心六大類錯誤，包含重複扣除成本、未主動申報、錯誤盈虧互抵、誤以...

2025報稅／個人 CFC 報繳 三點注意

財政部推動受控外國企業（CFC）制度，今年將邁入第二年申報。持有境外公司的個人應留意，若CFC所得與海外所得合計在100...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。