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泰偉董事長楊南平遭解任 董事會將推舉新人選

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

泰偉（3064）10日公告董事長異動，原董事長楊南平因違反證券交易法案件，投保中心依投保法第10條之1第1項第2款，對董事楊南平提起解任訴訟，公司於今日收到最高法院民事判決書，故解任楊南平董事長一職。

泰偉指出，本公司董事長因違反證券交易法案件，投保中心依投保法第10條之1第1項第2款，對董事楊南平提起解任訴訟，董事楊南平提出上訴，最高法院於去年度台上字第1992號判決：上訴駁回。

泰偉表示，本公司於今日收到最高法院民事判決書，本公司依規定上傳公告。此外，泰偉將於最近一次董事會推舉新任董事長。

董事長

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