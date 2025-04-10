川普掀全球關稅風暴！勤業眾信籲台商盤點四大合約條款

2025年川普政府重返白宮後，快速啟動對外貿易強硬政策，針對多國與多類產品加徵額外關稅，導致全球供應鏈劇烈動盪，台灣製造業首當其衝，不僅面臨原物料成本飆升、交期不穩，也提高了違約風險。勤業眾信聯合會計師事務所10日提醒，面對變局，企業應強化營運韌性與合約管理，以避免營運目標與供應鏈佈局遭美國關稅變動牽動。

勤業眾信指出，合約已不再是單純行政工具，而是攸關治理與風控的核心武器。透過前移的風險管理思維，企業能在不穩定的國際環境中，爭取營運彈性與談判籌碼，維持競爭優勢。

德勤商務法律事務所主持律師陳盈蓁表示，面對當前高度不確定的局勢，企業主首要任務應是盤點自身投資布局，運用併購與拆分（Merger & Acquisition & Divestiture）策略重新配置資源，並藉此提升整體營運韌性，降低關稅壁壘所帶來的成本壓力。

勤業眾信法律科技諮詢（Legal Management Consulting, LMC）服務副總經理張馨云則強調，企業不能再依賴事後處理風險，應及早在合約中建構彈性空間。從條款設計、調整機制到風險分攤邏輯，皆應納入公司治理架構中，作為因應政策劇變的重要策略。

張馨云指出，現階段是企業系統性盤點合約風險的關鍵時刻，建議聚焦以下四大條款進行全面審視，第一，不可抗力條款（Force Majeure），傳統條款多著重天災與戰爭，但若未涵蓋「政府政策變動」、「貿易管制」或「關稅措施」，則難以作為關稅異動下的免責依據。建議重新評估並補充相關內容。

第二，價格重議或調整條款，當成本大幅波動時，若合約允許重新協議價格或條件，將有助分散稅負衝擊。企業應檢視是否已納入「價格調整機制」、「物價指數連動」或「情勢變更」等條款，並於新簽約時主動要求納入；第三，準據法與爭議解決條款，不同法域對契約的解釋與應變能力差異極大。若選定法域傾向合約自由原則，則契約調整空間受限，建議企業審慎選擇有利之準據法與爭議處理機制。

第四，終止與中止條款，面對重大經濟負擔時，企業是否擁有終止合約或不續約的機制，攸關應變彈性。建議審查相關條款是否涵蓋成本劇變，並設計合理通知期間與替代方案。

對於合約數量龐大、條文複雜的企業，張馨云建議，可運用具備 AI 條文比對與風險辨識能力的 Legal Managed Services 團隊，協助完成條文審閱、標註風險與提出修訂建議，提升決策效率與風險應對速度。

勤業眾信提醒，全球貿易重構趨勢已勢不可擋，企業若能將合約風險管理納入經營決策核心，不僅能因應眼前挑戰，更能在未來政策衝擊中，穩住營運節奏、持續成長。