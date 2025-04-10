赴美投資前必懂稅務眉角！資誠揭地方稅地雷、節稅對策

面對美國總統川普積極吸引外資，專家提醒，台商若有意投資美國或擴大當地營運，除了考量市場與營運策略，還得面對一項關鍵挑戰，那就是美國地方稅制複雜，各州、郡、市的稅負及租稅優惠差異巨大，若未提早規劃，恐影響整體投資效益。

資誠聯合會計師事務所美國業務負責人蘇宥人指出，台商投資美國時，不能只看聯邦稅法，還必須深入了解各州與地方的稅收規定，美國目前有超過40個州與哥倫比亞特區（華府）對企業課徵各類所得稅，部分州甚至針對毛利、資產課稅。另外，45個州與多數郡市也對貨物銷售與特定服務課徵銷售稅與使用稅，稅制獨立運作、差異明顯。

蘇宥人提醒，各地課稅標準的「關聯」（Nexus）門檻不同，只要企業在當地有員工、營運據點、倉儲或透過網站銷售產品，即可能被視為具備納稅義務，這個判斷標準與聯邦稅的「常設機構」不同，換句話說，即使企業不需繳聯邦稅，也仍可能要繳地方稅，自從2018年美國最高法院Wayfair案判決後，電商銷售也被納入各州稅收範圍，企業需更加小心評估風險。

除了所得稅與銷售稅，蘇宥人說，企業還須留意財產稅、總收入稅、員工薪資稅、勞保與失業保險費用等多種潛在稅負，不同地方的設立登記與維護費用也有差異。因此，在美經營的台灣企業應盡早掌握各地法規，以確保稅務遵循無虞。

蘇宥人指出，美國地方政府也祭出各種租稅優惠與投資獎勵措施，作為吸引企業設廠與投資的誘因。蘇宥人指出，常見的優惠包括現金補助、財產稅減免、銷售稅豁免、公用事業費折扣、基礎建設補助、州稅抵減、建築再利用補助等，並會根據企業投資規模、新增就業數、產業性質、以及是否投資於經濟弱勢地區等條件，調整獎勵內容。

舉例來說，各地最常支持的項目包括就業機會創造、資本投資、新技術發展與供應鏈建構等，企業若能善用這些方案，不但能有效降低美國設廠與營運成本，也能在選址決策上更具優勢。

蘇宥人建議，有意投資美國的台灣企業，應提早評估各地租稅結構與優惠政策，並尋求專業協助進行稅務規劃，以達成合規與節稅的雙重目標。