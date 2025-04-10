財部：民眾收入受影響 繳稅可延期

美國對等關稅措施上路，為因應產業界可能受到的衝擊，金管會表示，將對關稅受災企業戶或員工提供四大「撐傘」措施，包括舊貸展延、企業承租戶降租、續期保費或保單貸款緩繳、及擴大保單紓困貸款機制。財政部也啟動繳稅困難的協助措施，讓收入影響民眾申請延期或分期繳稅。

立法院財委會今天邀請金管會、經濟部等部會，針對「川普關稅衝擊因應措施」進行專案報告。金管會主委彭金隆提出四大措施，包括第一，舊貸展延。鼓勵或建議銀行、保險業與關稅受災企業戶，可協商貸款展延方案，以紓解企業資金周轉壓力。至於關稅受災戶則由業者個案認定。

第二項措施是受災企業承租戶降租。建議保險業與承租企業戶協商，提供降租或降租以外的措施，協助企業降低經營成本。第三，續期保費、保單貸款本息緩繳。官員說，關稅受災企業為降低成本，可能開始放無薪假或裁員，受災員工既有保單可申請續期保費緩繳，或有保單貸款者也可緩繳，讓保戶可延續保單保障。至於續期保費或保單貸款本息「緩繳期間」多久，由各保險公司自訂。

第四，壽險業保單紓困貸款機制，將擴大適用對象和延長時間。據了解，將會納入這波受關稅衝擊的受災保戶，申請時間也將從三月底再延長，但紓困貸款額十萬元與利率並限台幣保單則不變。

這四項措施除保單紓困貸款機制須經壽險公會討論外，另外三項措施都屬鼓勵性質，即起上路。

財長莊翠雲則在報告提到，納稅義務人若受美國實施對等關稅政策衝擊，導致發生財務困難，不能於稅捐繳納期間內一次繳清應繳稅款，可依稅捐稽徵法規定，向稽徵機關申請延期或分期繳納稅款。營運受影響的企業貸款戶，則可依規定洽原貸款公股銀行，協商申請緩繳本息或展延借款年期，由各行庫依個案情況審酌處理。