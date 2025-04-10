汽車關稅 考慮分年調降

台美將進行關稅談判，賴清德總統也表示將由「零關稅」談起，恐觸及汽車關稅調降。經濟部長郭智輝昨（9）日表示，若零關稅是大勢所趨，國人也要接受，但也不能犧牲本國利益，賴總統指示要維持能在台灣生產，經濟部朝此方向努力，協助汽車業轉型。

郭智輝表示，台灣仍有汽車產業，若急遽降為零關稅，「台灣撐得住嗎？」、「汽車產業仍有10多萬就業人口」；媒體追問，是採分年或分階段調降？他回答，「在考慮範圍」。

台灣對汽車課稅，除關稅外還有貨物稅、營業稅等，我方是否減免貨物稅？郭智輝說，「都在考量」。經濟部官員解釋，目前不論買國產車或進口車都要課貨物稅，若能免徵貨物稅，民眾降低購車成本，進口車及國產車都能受惠。

郭智輝昨日赴立法院經濟委員會備詢，國民黨立委牛煦庭、林倩綺關切汽車產業所受衝擊。郭智輝表示，過去以來基於保護勞工，仍維持汽車關稅，經濟部也有做情境分析，即便汽車進口關稅降至零，消費者也未必只買進口車不買國產車，未來將協助我國車廠轉型。

郭智輝表示，台灣現在一年製造整車約20萬輛，20年以上老車就有100多萬輛，如果以新換舊，配合貨物稅減徵，市場擴大了。言下之意，是希望擴大市場，盡量不打擊本國車。