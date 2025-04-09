節能家電退稅擬延長至116年底 最長可再展延2年

財政部今天預告修正貨物稅條例草案，購買節能電器每台最高減徵貨物稅新台幣2000元措施，擬延長實施至民國116年12月31日止，同時，行政院得視實際推展情況延長1次，並以2年為限，意即最長可實施到118年底。

為節能減碳、促進綠色消費，針對民眾購買經核定能源效率分級為第1級或第2級的新電冰箱、冷暖氣機或除濕機，每台最高減徵貨物稅新台幣2000元的適用期間，實施期間至今年6月14日。

財政部今天預告修正貨物稅條例第11條之1草案，考量此項措施實施後，有效創造節電效益、抑低二氧化碳排放及節省民眾電費負擔，對整體社會經濟具正面效益，為達2050淨零排放路徑及策略目標，有繼續鼓勵民眾購買節能電器、提升高效率電器市場滲透率及促進家電產業升級的必要。

財政部指出，為適時滾動檢討實施成效，因此將延長購買節能電器退還減徵貨物稅實施期限至116年12月31日止，同時，增訂行政院得視實際推展情況延長一次，並以2年為限的規定。

財政部表示，考量購買節能電器退還減徵貨物稅措施將於今年6月14日屆期，攸關民眾權益及相關產業發展，具急迫性，因此縮短公告期間至7天，即4月9日至16日止。