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2025報稅／境外所得申報 防六錯誤

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

民眾去年若有海外所得，記得申報最低稅負。國稅局提醒納稅人小心六大類錯誤，包含重複扣除成本、未主動申報、錯誤盈虧互抵、誤以為海外基金轉換無須課稅、誤以為KY股利屬國內所得、錯誤申報大陸所得。

首先是重複扣除成本，國稅局表示，金融機構寄發給納稅人的海外所得明細表載明「海外所得之成本係採移動平均法計算」及「財產交易所得XX萬元」，就已是扣除成本後的淨所得。

第二，常有民眾誤以為海外所得是稽徵機關提供查詢的所得資料範圍，但稽徵機關提供的稅額試算通知書，不會列載海外所得資料，民眾查調課稅年度所得時，無法查到海外所得資料，若因此忽略申報，將可能產生漏稅。

第三，海外財產交易損失不能與海外利息所得或營利所得互抵，只能從同年度海外財產交易所得中扣除，不能遞延以後年度。

第四，民眾誤以為海外基金轉換無任何現金匯入，就沒課稅問題，但海外基金轉換後，代表贖回原基金，並以贖回金額重新投資，因此基金轉換當年度就應計算原基金損益，計入所得課稅。

第五，誤以為外國企業在台上市櫃，股票配發的股利是國內所得，這類股票通稱KY股，個人取得KY股票所發放股利為海外所得，應計入基本所得額申報。

第六，大陸來源所得應併入台灣所得，合併課徵綜所稅，而不是海外所得。

國稅局 股利 股票

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