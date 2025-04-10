2025報稅／最低稅負免稅額 增至750萬

財政部表示，去年個人最低稅負免稅額已調高至每一申報戶750萬元，今年5月報稅時適用，對於有海外收入、未上市櫃股票交易所得較多的納稅人，享有較多減稅利益。

民眾在5月申報所得稅時，除一般所得稅外，若海外所得超過100萬元，且加計特定保險給付等其他應計入項目超過基本所得免稅額時，應依規定計算基本所得額，並以20％稅率計算基本稅額（俗稱最低稅負），最低稅負再與綜所稅比較，兩者擇高課稅。

《所得基本稅額條例》規定，當CPI較前次調整時累計漲幅達10%時，應依漲幅調整最低稅負免稅額，自去年起，已自原本670萬元提高至750萬元。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師歐陽泓說明，所得基本稅額條例的立法目的，主要是為防杜高所得者透過海外資產避稅，因此規定當個人全年海外所得總額達100萬元以上時，應將該海外所得納入基本所得額計算，這項制度並非取代綜合所得稅，而是作為補充性的課稅機制，透過比較兩種稅額結果，補足應繳稅負。

歐陽泓指出，根據法規，納稅人須將全年海外所得金額，加計其他納入基本所得額的項目計算「基本所得額」，在計算時，可先扣除750萬元免稅額，再就超過部分按20%稅率計算「基本稅額」。

舉例來說，小陳2024年因為投資海外債券及基金，總計取得配息與處分利益達150萬元，其他基本所得項目為0，合計仍低於750萬元免稅額，無需補繳最低稅負。

若小美海外所得900萬元，加上出售未上市櫃股票所得100萬元，合計基本所得額為1,000萬元，扣除750萬元後，剩餘250萬元，按20%計算，其基本稅額為50萬元，若她的綜所稅應納稅額僅為30萬元，則需補繳差額20萬元。

官員建議，適逢報稅季，民眾除一般綜所稅外，也應了解海外所得、最低稅負等相關規定，才能確保「稅稅平安」。

有哪些所得必須納入個人基本所得額、計算最低稅負？包括海外所得（100萬元以上才須全數計入）、特定保險給付、未上市櫃股票交易所得、申報綜所稅時採列舉扣除額的「非現金捐贈金額」、個人綜所稅「綜合所得淨額」、財政部公告的減免所得額或扣除額（如天使投資人優惠）等。

官員表示，不用辦理綜所稅申報，不代表就不用申報最低稅負。如果當年度基本所得額超過免稅額750萬元，仍應依規定申報最低稅負。

反之，要申報個人基本稅額，不代表一定就會需要繳納最低稅負。基本稅額要與一般所得稅額作比較，若一般所得稅額比較高，就不必再繳納基本稅額，只要繳納原本的一般所得稅額即可；但若基本稅額較高，這時候除了原本應繳的一般所得稅額外，還要繳納與基本稅額的差額。換言之，就是基本稅額、一般綜所稅額擇高來繳納。