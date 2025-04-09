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2025報稅／股利所得申報 節稅有門道

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
報稅季將至，對於投資人而言，股利所得應採合併計稅或分開計稅，是每年報稅時的重要考量之一。資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師歐陽泓表示，兩種方式各有適用情境。 聯合報系資料照
報稅季將至，對於投資人而言，股利所得應採合併計稅或分開計稅，是每年報稅時的重要考量之一。資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師歐陽泓表示，兩種方式各有適用情境。 聯合報系資料照

報稅季將至，對於投資人而言，股利所得應採合併計稅或分開計稅，是每年報稅時的重要考量之一。資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師歐陽泓表示，兩種方式各有適用情境，選擇合適計稅方式，才能達到節稅效果。

歐陽泓解釋，根據現行所得稅制，個人取得股利所得可選擇採「合併計稅」或「分開計稅」方式申報，若選擇合併計稅，股利所得將併入個人綜合所得總額中一併課稅，並可享有8.5%的股利可扣抵稅額優惠，每一申報戶最高可抵減稅額為8萬元，對於長期存股的投資人而言，此方式具有一定吸引力。

若選擇分開計稅，則是將股利所得獨立出來，以28%單一稅率課稅，與其他類型所得分開計算後，再合併繳納應納稅額，這種方式可能較適合高所得者，避免因股利併入綜所稅後，使整體所得落入更高稅率區間。

納稅人該如何撥算盤？歐陽泓分析，若納稅人所得偏低，稅率落在20%以下，則合併計稅通常較為有利，因為股利併入綜合所得，除了比分開計稅的稅率低，另搭配8.5%抵稅機制，可有效節稅。

但對於年收入較高、綜所稅率已達40%的高所得者而言，選擇分開計稅可能更有利。歐陽泓說，這類納稅人若將股利併入綜合所得申報，可能導致股利所得適用稅率達40%，實際稅負較分開計稅高；若改分開計稅，則以28%固定稅率處理股利所得，不僅簡化申報流程，也具節稅效果。

舉例來說，納稅人大華2024年不含股利所得的綜合所得淨額為110萬元，股利所得30萬元，若無其他扣除額外情形，綜所稅適用稅率20%，若選擇合併計稅，總所得淨額為140萬元，應納稅額13.23萬元，可適用股利可扣抵稅額為2.55萬元（30萬元×8.5%），實際應繳稅額為10.68萬元。

若大華採分開計稅，股利所得單獨以28%計算，稅額為8.4萬元，其餘110萬元的綜合所得淨額，則適用12%稅率，稅額為9.07萬元，合計稅額為17.47萬元，兩者相比，採合併計稅可省稅6.79萬元。

反之，若納稅人小花年所得淨額為500萬元，股利所得同樣為30萬元，適用綜所稅率40%。若選擇合併計稅，總所得為530萬元，扣除8.5%股利抵減稅額後，合計應納稅額將達118.28萬元。

若小花採分開計稅，股利部分稅額同樣是8.4萬元，其餘所得適用累進稅率，稅額為108.83萬元，合計117.23萬元，採分開計稅較為省稅。

歐陽泓建議，納稅人應在報稅前完整評估個人或家庭整體所得與支出，並比較合併、分開計稅兩種方式，選擇最有利方案。

綜所稅 股利

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