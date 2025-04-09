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2025報稅／財產交易收益 記得報稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

許多民眾趕在報稅季前整理過去一年買賣資產紀錄，資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師歐陽泓說明，個人透過黃金存摺買賣黃金，或是其他種類財產交易，若資產位於台灣境內，並於交易中產生獲利，屬於財產交易所得，應依法納入綜合所得稅一併申報。

據規定，財產交易所得計算方式為，以出價所取得的財產和權利，以出售時的成交價額，減去原始取得成本，及因取得、改良及移轉該項財產或權利而支付之一切費用後的餘額為所得額。

舉例來說，民眾在2024年出售黃金存摺，售價為50萬元，當初購入成本為40萬元，再扣除手續費等必要費用後淨所得為9萬元，該9萬元即為財產交易所得，須納入當年度綜所稅計算。

歐陽泓說明，個人綜所稅率範圍在5%至40%，若納稅人本身已有其他薪資、利息或租賃收入，則財產交易所得將與其他所得合併計算，適用的稅率也會因總所得額上升而提高。

歐陽泓提醒，許多民眾誤以為黃金或其他動產交易「沒有憑證」就不需要報稅，實際上，稅法所規範的是交易行為本身是否產生所得，只要符合課稅條件，皆有申報義務。

除了常見的黃金存摺外，出售高爾夫球證有賺錢，也要列入財產交易所得申報。

例如民眾出售高爾夫球證一張，價格500萬元，支付佣金20萬元，當初購入成本是200萬元，那麼其財產交易所得為280萬元，應併入所得申報。

報稅 高爾夫

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