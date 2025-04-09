2025報稅／買賣股票損失 不得扣除

近來台股殺聲隆隆，投資人買賣股票有損失，是否可用來抵減所得、降低所得稅負擔？國稅局官員表示，2016年起已停徵證所稅，因此，證券交易損失也不能從所得額中減除。

官員解釋，民眾買賣上市櫃股票，因目前證券交易所得停止課徵所得稅，因此投資人身分若為個人，無須計入綜所稅申報，也不必申報個人最低稅負制，但證券交易損失也不能從所得額中減除。

不過如果是出售未上市櫃股票，情況就不一樣了。官員指出，自2021年1月1日起，這部分所得就應計入個人最低稅負計稅，也就是與綜合所得淨額、海外所得等應計入項目，合計超過免稅額部分，以20%稅率計算最低稅負。

若當年最低稅負的基本稅額超過一般所得稅額，個人須補繳這筆差額稅款；反之則無須補繳。

另外為鼓勵與培植新創事業，個人出售符合一定條件，成立五年內台灣高風險新創事業公司的未上市櫃股票，可排除適用前述規定，交易所得免計入最低稅負。

官員也提醒，因股權移轉免徵證所稅，過去有「假賣股、真賣房」的避稅方式，也就是藉由出售受其控制的股權或出資額，表面上賣股，實質是移轉受其控制營利事業的境內房屋、土地，不過在房地合一2.0上路後，這招已經行不通，這類特定股權交易視為房地合一稅課稅範圍。