報稅眉角報你知／房東漏報租金 牽動兩種稅

財政部近年緊盯囤房大戶，租金所得是否誠實申報，也成為稅局查核焦點。財政部官員表示，房東是否誠實報稅，除了攸關所得稅查處外，在囤房稅2.0新制上路後，更牽動房屋稅能否適用較低稅率，提醒房東勿因一時僥倖，因為一次漏報而連帶影響綜所稅、房屋稅。

囤房稅2.0去年7月上路，將首度反映在今年5月開徵的房屋稅單。其中，為鼓勵民眾釋出空屋到租屋市場，針對出租房屋、且申報所得達租金標準者，適用房屋稅率1.5%至2.4%，低於一般囤房稅率的2%至4.8%。若刻意漏報租金所得，很可能一次牽動綜所稅、房屋稅，影響相當大。

安侯建業家族辦公室主持會計師洪銘鴻提醒，隨著房地合一2.0、平均地權條例與囤房稅等新制上路，個人擁有不動產所涉的稅負與成本已大幅提升。建議房東從家族傳承與資產配置的角度思考，才能合法節稅並兼顧資產效益。

此外國稅局也提醒，房東申報所得稅時，可扣除必要費用，包含可採用財政部頒定的必要費用率，直接扣除年租金收入的43%；不過如果實際必要費用更多，例如修繕費、地價稅、房屋稅、保險費、貸款利息等，都可核實減除。

另外，國稅局提醒房東，押金也會產生「利息收入」，別忽略押金的稅務影響，房東收到押金，雖不算租金收入，但依規定應按郵局1年期定期儲金利率計算利息，視為租賃所得的一部分，同樣須納入報稅計算。