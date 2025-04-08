報稅眉角報你知／海外賣房獲利 課最低稅負

許多民眾基於分散風險、地緣政治考量，紛紛赴海外置產，5月報稅季來臨，國稅局提醒，國人去年若有交易海外房地產獲利，屬海外財產交易所得，須依法申報，並計入個人基本所得額，計算最低稅負。

安侯建業家族辦公室主持會計師洪銘鴻指出，海外不動產利得應以實際利潤計算，若無法提供成本證明，則可依12%推估後納入申報，適用20%的最低稅負。

不過洪銘鴻提醒，若出售的是大陸地區的不動產，其所得屬於「大陸來源所得」，應併入綜合所得稅申報，而非海外所得，最高稅率可能達40%，不可忽視。

根據《所得基本稅額條例》規定，境內居住者若全年海外所得總額超過100萬元，就必須納入基本所得額申報，扣除免稅額後，超出部分須按20%稅率計算最低稅負。

舉例來說，陳先生2023年雖無其他所得，但在美國出售一筆不動產，交易金額約6,000萬元，卻未辦理最低稅負申報，也無法提出成本資料。國稅局因此依成交金額的12%核定其所得為720萬元，扣除當年免稅額670萬元後，仍需補稅10萬元，並可能加計最高三倍的罰鍰。2024年最低稅負免稅額已提高至750萬元，對有較多海外所得的納稅人來說，可望減輕稅負壓力。

國稅局官員表示，民眾在海外出售不動產，在當地已繳納的所得稅，回到台灣時也能在限額內扣抵，若在海外已經繳納高額所得稅，仍要記得申報，並證明已在國外繳稅的事實。