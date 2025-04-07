報稅眉角／單身租屋族 有機會免稅

除基本生活費調升，今年綜所稅免稅額、標準扣除額等，也因物價漲幅達標而隨之調升。安永聯合會計師事務所試算，今年報稅，單身上班族年收入低於44.6萬元，就可免繳稅，若同時是租屋族，列報租金支出特別扣除額18萬元，年收在62.6萬元以下，也都不用繳稅。

不過財政部提醒，雖然免繳稅，但要記得申報，才有機會享受到退稅小確幸。

隨消費者物價指數（CPI）漲幅達標，財政部調整2024年綜所稅免稅額等額度，每人免稅額為9.7萬元，而年滿70歲長者，每人免稅額為14萬5,500元；標準扣除額方面，單身者為13.1萬元，配偶合併申報則為26.2萬元。另外薪資特別扣除額、身障特別扣除額也都隨CPI調高至21.8萬元。另外租金特別扣除額、幼兒學前特別扣除額也都修法調高。

安永會計師劉惠雯解釋，單身租屋者今年報稅時，包含免稅額9.7萬元、標扣額13.1萬元、薪資扣除額21.8萬元、租金扣除額18萬元，只要年收入不超過62.6萬元，可完全免繳綜所稅。

至於雙薪頂客族、且租屋居住，劉惠雯表示，雙方皆有收入，並共同租屋居住，合計可扣除金額將達107.2萬元，包含夫妻兩人免稅額共19.4萬元、夫妻標扣額26.2萬元、薪資扣除額43.6萬元、租金扣除額18萬元。

若一家四口租屋，且育有兩名學齡前子女，劉惠雯試算，免稅額合計38.8萬元，夫妻標扣額為26.2萬元，薪資扣除額為43.6萬元，租金扣除額18萬元，第一名子女幼扣額15萬元，第二名子女22.5萬元，這類育兒家庭年收164.1萬元以下就能免稅。