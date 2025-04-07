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報稅眉角／三錯誤樣態 申報要避開

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

綜所稅申報即將開跑，國稅局整理了三種常見錯誤樣態，包括免稅額、所得額、扣除額申報錯誤等面向，提醒民眾報稅前應多加留意相關的規定，以免因為填報錯誤而需要補稅或面臨裁罰。

首先在免稅額方面，國稅局提醒，每人免稅額為9.7萬元，若納稅人本人、配偶或受扶養直系尊親屬（如父母、祖父母）年滿70歲，免稅額可提高至14萬5,500元，但是若申報扶養70歲以上兄弟姊妹、叔伯舅等，仍須適用9.2萬元免稅額，不能錯誤套用較高標準。

第二是所得額申報，常見錯誤包括誤刪或修改下載所得資料，導致申報有誤；另外租賃所得、私人借貸利息所得、海外所得或大陸地區來源所得，例如投資境外基金、股票配息或交易所得，也常有民眾漏報。

第三是各項扣除額申報，也最常犯錯的地雷區，例如列舉捐贈扣除額，包含點光明燈、安太歲或支付入會費等費用，因具有對價關係，不能夠申報為捐贈扣除額。

保險費扣除額方面，僅能申報直系受扶養親屬保險費，且人身保險費扣除上限為每人2.4萬元；至於醫藥及生育費方面，報稅時應確認醫療機構是否為公立醫院、健保特約診所或經財政部認可的醫療院所；醫美整形、坐月子中心費用、看護費等都無法列扣除額。

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