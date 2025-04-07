報稅眉角／綜所稅級距 今年都調升

不只是基本生活費、免稅額、扣除額等額度調升，今年5月報稅，綜所稅課稅級距金額也分別調升，各稅率課稅級距分界點，各自調升至59萬元、133萬元、266萬元、498萬元，再添減稅利多。

《所得稅法》規定，若當年度CPI較前一次免稅額等額度調整時，累計漲幅達3%時，將依據漲幅來調升下一年度的免稅額、標扣額、薪扣額等額度，以及課稅級距。

此外2024年度個人最低稅負免稅額也調高至750萬元，今年5月報稅時適用，這項調整對於海外所得較高的民眾較具減稅效果。

民眾5月申報所得稅時，除一般所得稅外，若海外所得逾100萬元，且加計特定保險給付等其他應計入項目超過基本所得免稅額時，應依規定計算基本稅額（俗稱最低稅負），計算出來的最低稅負再與綜所稅比較，兩者擇高課稅。

《所得基本稅額條例》規定，當CPI較前次調整時累計漲幅達10%時，應依漲幅調整最低稅負免稅額、保險死亡給付免稅額，並以10萬元為單位。這兩項額度前次調整為2014年。由於CPI漲幅達標，個人最低稅負免稅額自670萬元調高至750萬元。