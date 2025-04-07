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報稅眉角／減稅大紅包 三族群享利多

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
5月報稅季將至，今年綜合所得稅申報迎來三大減稅紅包。圖／聯合報系資料照片
5月報稅季將至，今年綜合所得稅申報迎來三大減稅紅包。圖／聯合報系資料照片

5月報稅季將至，今年綜合所得稅申報迎來三大減稅紅包，安永家族辦公室副總張啟晉指出，包括基本生活費提高、租金支出改為特別扣除額、幼兒學前特別扣除額加碼，多口之家、租屋族、育兒家庭可望享受減稅利多。

首先，第一個減稅紅包為「基本生活費提高」，張啓晉表示，去年基本生活費調升至21萬元，一舉調高8,000元，有利於多口之家。據財政部先前估算，調高基本生活費受惠戶數逾200萬戶。

依規定，若申報戶基本生活費用總額，超過依《所得稅法》規定可減除的免稅額及扣除額合計數，則兩者差額，還可進一步自申報戶當年度綜合所得額減除，享受到減稅小確幸。

綜所稅免稅額及各項扣除額 圖／經濟日報提供
綜所稅免稅額及各項扣除額 圖／經濟日報提供

若以四口之家試算，假設其餘條件不變，今年申報綜所稅時每人可多減除8,000元，合計多扣3.2萬元，適用5%稅率者，可省稅1,600元；適用12%稅率者，可省稅3,840元。

其次，今年報稅另一個重要變動是租金扣除額，過去租金支出屬於列舉扣除額，租屋族若選擇採標準扣除額，就無法額外扣除房租支出，常令外界批評看得到、吃不到，但自去年起房租支出從「列舉扣除」改為「特別扣除」，可與標準扣除額並用；同時可減除上限也自原本每年12萬元，提高至18萬元。

但張啓晉提醒，租金特別扣除額排除「有殼族」，且設有排富條款，若當年度綜所稅適用稅率達20%以上，或股利按28%分開計稅，或基本所得額超過750萬元者，都無法適用。

對租屋族而言，最擔心若列報租金支出，雖一方面減了稅，但另一方面房東又藉此漲租。

內政部對此強調，依住宅租賃定型化契約不得記載事項規定，房東不能限制房客申報租金支出，也不能轉嫁房租。

若房東違反規定，房客可主張約定無效並向相關單位檢舉，經限期改正仍不改正，可依消保法處50萬元罰鍰，另法扶基金會也有租屋糾紛諮詢專線，可協助房客保障權益。

此外租金特別扣除額已納入基本生活費比較基準，往年可受惠基本生活費調升的多口租屋家庭，今年可能不再是基本生活費調升的受惠對象。

最後，幼兒學前特別扣除額適用範圍擴大、額度提高，且取消排富條款，對於育兒家庭是一大福音。

張啓晉指出，幼兒學前特別扣除額適用年齡從5歲以下擴大至6歲以下，適用於2018年1月1日後出生的兒童，且扣除額大幅提高，第一名子女從12萬元提升至15萬元，第二名以上子女則從12萬元提高至22.5萬元，同時取消了排富條款，讓更多家庭受惠。

張啓晉建議，民眾在報稅前應先確認自身適用的扣除額與級距，以確保能充分享受減稅優惠。

例如，年幼子女的家庭，應確認是否符合學前幼兒特別扣除額的新標準，租屋族則可計算房租支出扣除額的適用情況，以最大化節稅效果。

基本生活費 子女 特別扣除額

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