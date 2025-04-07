新車主不過戶 有解方

基隆市稅務局表示，車輛出售後，所滯欠稅款與查獲年期起的使用牌照稅，以新車主為課徵對象，若車輛買賣因新車主不配合辦理過戶手續時，原車主可提示讓渡書及新車主資料並刊登報紙後，向監理機關辦理車輛拒不過戶註銷牌照手續。

林小姐（化名）日前出售家中閒置汽車給陳先生，完成價金與車輛交付之後，陳先生竟避不見面，也沒有完成過戶手續，讓林小姐仍持續不斷收到稅單與罰單，聯繫陳先生卻發現遭對方封鎖，找不到人可以處理後續手續。

基隆市稅務局表示，依規定，車輛出售後，所滯欠之稅款及查獲年期起之使用牌照稅，課徵對象應為新任車主（新所有人）。當車輛買賣因新車主不配合辦理過戶手續時，原車主可提示讓渡書與新車主資料，並刊登報紙後，向監理機關辦理車輛「拒不過戶註銷牌照」手續。