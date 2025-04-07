聽新聞
0:00 / 0:00

新車主不過戶 有解方

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

基隆市稅務局表示，車輛出售後，所滯欠稅款與查獲年期起的使用牌照稅，以新車主為課徵對象，若車輛買賣因新車主不配合辦理過戶手續時，原車主可提示讓渡書及新車主資料並刊登報紙後，向監理機關辦理車輛拒不過戶註銷牌照手續。

林小姐（化名）日前出售家中閒置汽車給陳先生，完成價金與車輛交付之後，陳先生竟避不見面，也沒有完成過戶手續，讓林小姐仍持續不斷收到稅單與罰單，聯繫陳先生卻發現遭對方封鎖，找不到人可以處理後續手續。

基隆市稅務局表示，依規定，車輛出售後，所滯欠之稅款及查獲年期起之使用牌照稅，課徵對象應為新任車主（新所有人）。當車輛買賣因新車主不配合辦理過戶手續時，原車主可提示讓渡書與新車主資料，並刊登報紙後，向監理機關辦理車輛「拒不過戶註銷牌照」手續。

新車 牌照稅 稅款

延伸閱讀

5縣市公私社工人力不足 社工進用率未達85%

5縣市社安網社工進用率低 衛福部提偏遠加給

政院：財劃法修法須充分討論 方案確認後將加速提出

多名韓星遭追徵稅款！37歲朴河宣成「模範納稅人」背後竟因此欠債

相關新聞

減稅3紅包 逾200萬戶受惠

五月報稅季將至，今年個人綜合所得稅申報將有三大減稅紅包，安永家族辦公室副總張啓晉指出，包括基本生活費提高、租金支出改為特...

報稅眉角／減稅大紅包 三族群享利多

5月報稅季將至，今年綜合所得稅申報迎來三大減稅紅包，安永家族辦公室副總張啟晉指出，包括基本生活費提高、租金支出改為特別扣...

報稅眉角／單身租屋族 有機會免稅

除基本生活費調升，今年綜所稅免稅額、標準扣除額等，也因物價漲幅達標而隨之調升。安永聯合會計師事務所試算，今年報稅，單身上...

新車主不過戶 有解方

基隆市稅務局表示，車輛出售後，所滯欠稅款與查獲年期起的使用牌照稅，以新車主為課徵對象，若車輛買賣因新車主不配合辦理過戶手...

新聞中的法律／關稅風暴，企業如何應變？

關稅風暴來襲，美國政府對各國課徵對等關稅，各國近期將啟動與美國經貿談判，以謀求降低關稅。在最終談判結果出爐前，比起進行大...

報稅眉角／綜所稅級距 今年都調升

不只是基本生活費、免稅額、扣除額等額度調升，今年5月報稅，綜所稅課稅級距金額也分別調升，各稅率課稅級距分界點，各自調升至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。