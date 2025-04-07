遺產稅新規 高資產族利多 淨額5,621萬元以下稅率10％

財政部北區國稅局表示，今年起遺產稅課稅級距金額已隨物價上漲情形而調升，遺產淨額在5,621萬元以下者，適用稅率10％。專家分析，對於高資產族群而言可望享有減稅利多。

北區國稅局表示，依《遺產及贈與稅法》規定，課稅級距金額每遇消費者物價指數（CPI）較上次調整的指數累計上漲達10%以上時，自次年起按上漲程度調整。

財政部去年已公告，繼承事實發生日自今年1月1日以後，適用調整後的遺產稅課稅級距金額。遺產淨額5,621萬元以下，課徵10%；遺產淨額超過5,621萬元、在1億1,242萬元以下，課徵562.1萬元，加超過5,621萬元部分的15%；遺產淨額逾1億1,242萬元者，課徵1,405.25萬元，加超過1億1,242萬元部分的20%。

圖／經濟日報提供

國稅局提供速算公式，遺產稅為課稅遺產淨額乘上稅率，再減除累進差額。稅率10％者累進差額為0，15％者累進差額為2,810,500元，20％者為8,431,500元。

官員表示，遺贈稅法設有自動減稅機制，遺產稅課稅級距、各項免稅額或扣除額當遇到物價指數漲幅達標時，會依漲幅調升，對納稅人來講可享減稅效果。

財政部去年表示，遺產稅課稅級距金額前次調整已上漲12.42%，超過法定的10%、達調整標準，因此依規定自今年起調升

除了前述遺產稅外，贈與稅也同步調整。贈與稅級距適用10%稅率級距調升至2,811萬元以下；適用15%稅率調升至超過2,811萬元、5,621萬元以下部分；適用稅率20%者調升至超過5,621萬元部分。

財政部表示，依規定，遺產稅、贈與稅之「免稅額」、「課稅級距金額」、「被繼承人日常生活必需之器具及用具、職業上之工具，不計入遺產總額之金額」、「被繼承人之配偶、直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹、祖父母扣除額、喪葬費扣除額及身心障礙特別扣除額」，每遇消費者物價指數較上次調整指數累計上漲達10%以上時，自次年起按上漲程度調整，調整金額以萬元為單位，未達萬元者按1,000元數四捨五入。