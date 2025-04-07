減稅3紅包 逾200萬戶受惠

五月報稅季將至，今年個人綜合所得稅申報將有三大減稅紅包，安永家族辦公室副總張啓晉指出，包括基本生活費提高、租金支出改為特別扣除額、幼兒學前特別扣除額加碼，多口之家、租屋族、育兒家庭可望享受減稅利多。

首先，第一個減稅紅包為「基本生活費提高」，張啓晉表示，五月報稅適用的基本生活費調升至廿一萬元，一舉調高八千元，有利於多口之家。

據財政部先前估算，調高基本生活費受惠戶數逾兩百萬戶。

依規定，若申報戶基本生活費用總額，超過依「所得稅法」規定可減除的免稅額及扣除額合計數，則兩者差額，還可進一步自申報戶當年度綜合所得額減除，享受到減稅小確幸。

若以四口之家試算，假設其餘條件不變，今年申報綜所稅時每人可多減除八千元，合計多扣三點二萬元，適用百分之五稅率的納稅人，可省稅一千六百元；適用百分之十二稅率則可省稅三八四○元。

租金支出 改列特別扣除額

其次，今年報稅另一個重要變動是租金扣除額，過去租金支出屬於列舉扣除額，租屋族若選擇標準扣除額申報，就無法額外扣除房租支出，因此被詬病「看得到、吃不到」，但自房租支出從「列舉扣除」改為「特別扣除」後，採標準扣除額也可申報；同時上限也自原本每年十二萬元，提高至十八萬元。

但張啓晉提醒，租金特別扣除額排除「有殼族」，且設有排富條款，若當年度綜所稅適用稅率達百分之廿以上，或股利按百分之廿八分開計稅，或基本所得額超過七五○萬元者，都無法適用。

對租屋族而言，最擔心若列報租金支出，雖一方面減了稅，但另一方面房東又藉此漲租。內政部指出，依住宅租賃定型化契約不得記載事項規定，房東不能限制房客申報租金支出，也不能轉嫁房租。

若房東違反規定，房客可主張約定無效並向相關單位檢舉，經限期改正仍不改正，可依消保法處五十萬元罰鍰，另法扶基金會也有租屋糾紛諮詢專線，可協助房客保障權益。

此外，租金特別扣除額已納入基本生活費比較基準，往年可受惠基本生活費調升的多口租屋家庭，今年可能不再是基本生活費調升的受惠對象。

幼兒扣除額加碼 取消排富

最後，幼兒學前特別扣除額適用範圍擴大、額度提高，且取消排富條款，對於育兒家庭是一大福音。

張啓晉指出，幼兒學前特別扣除額適用年齡從五歲以下擴大至六歲以下，適用於二○一八年一月一日後出生的兒童，且扣除額大幅提高，第一名子女從十二萬元提升至十五萬元，第二名以上子女則從十二萬元提高至廿二點五萬元，同時取消排富條款，讓更多家庭受惠。