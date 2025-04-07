單身、租屋 年收62.6萬元以下免繳稅

除基本生活費調升，今年綜所稅免稅額、標準扣除額等，也因物價漲幅達標而隨之調升。安永聯合會計師事務所試算，今年報稅，單身上班族年收入低於四十四點六萬元，就可免繳稅，若同時是租屋族，列報租金支出特別扣除額十八萬元，年收入在六十二點六萬元以下，也都不用繳稅。

不過，財政部提醒，雖然免繳稅，但仍要記得申報，才有機會能享受到退稅小確幸。

隨消費者物價指數（CPI）漲幅達標，財政部調整二○二四年綜所稅免稅額等額度，每人免稅額為九點七萬元，而年滿七十歲的長者，每人免稅額為十四萬五五○○元；標準扣除額方面，單身者為十三點一萬元，配偶合併申報則為廿六點二萬元。另外薪資特別扣除額、身障特別扣除額也都隨CPI調高至廿一點八萬元。連同租金特別扣除額、幼兒學前特別扣除額也都修法調高。

安永會計師劉惠雯說，一名單身租屋者今年報稅時，包含免稅額九點七萬元、標扣額十三點一萬元、薪資扣除額廿一點八萬元、租金扣除額十八萬元，只要年收入不超過六十二點六萬元，可完全免繳綜所稅。

至於雙薪頂客族、且租屋居住，劉惠雯表示，雙方皆有薪資收入，並共同租屋居住，合計可扣除金額將達一○七點二萬元，包含夫妻兩人免稅額共十九點四萬元、夫妻標扣額廿六點二萬元、薪資扣除額四十三點六萬元、租金扣除額十八萬元。

若一家四口租屋，且育有兩名學齡前子女，劉惠雯試算，免稅額合計卅八點八萬元，夫妻標扣額為廿六點二萬元，薪資扣除額為四十三點六萬元，租金扣除額十八萬元，第一名子女幼扣額十五萬元，第二名子女廿二點五萬元，這類家庭年收入一六四點一萬元以下就能免稅。