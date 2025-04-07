聽新聞
0:00 / 0:00

單身、租屋 年收62.6萬元以下免繳稅

聯合報／ 記者胡順惠／台北報導

除基本生活費調升，今年綜所稅免稅額、標準扣除額等，也因物價漲幅達標而隨之調升。安永聯合會計師事務所試算，今年報稅，單身上班族年收入低於四十四點六萬元，就可免繳稅，若同時是租屋族，列報租金支出特別扣除額十八萬元，年收入在六十二點六萬元以下，也都不用繳稅。

不過，財政部提醒，雖然免繳稅，但仍要記得申報，才有機會能享受到退稅小確幸。

隨消費者物價指數（CPI）漲幅達標，財政部調整二○二四年綜所稅免稅額等額度，每人免稅額為九點七萬元，而年滿七十歲的長者，每人免稅額為十四萬五五○○元；標準扣除額方面，單身者為十三點一萬元，配偶合併申報則為廿六點二萬元。另外薪資特別扣除額、身障特別扣除額也都隨CPI調高至廿一點八萬元。連同租金特別扣除額、幼兒學前特別扣除額也都修法調高。

安永會計師劉惠雯說，一名單身租屋者今年報稅時，包含免稅額九點七萬元、標扣額十三點一萬元、薪資扣除額廿一點八萬元、租金扣除額十八萬元，只要年收入不超過六十二點六萬元，可完全免繳綜所稅。

至於雙薪頂客族、且租屋居住，劉惠雯表示，雙方皆有薪資收入，並共同租屋居住，合計可扣除金額將達一○七點二萬元，包含夫妻兩人免稅額共十九點四萬元、夫妻標扣額廿六點二萬元、薪資扣除額四十三點六萬元、租金扣除額十八萬元。

若一家四口租屋，且育有兩名學齡前子女，劉惠雯試算，免稅額合計卅八點八萬元，夫妻標扣額為廿六點二萬元，薪資扣除額為四十三點六萬元，租金扣除額十八萬元，第一名子女幼扣額十五萬元，第二名子女廿二點五萬元，這類家庭年收入一六四點一萬元以下就能免稅。

單身 特別扣除額 薪資

延伸閱讀

美股因關稅重挫…散戶情緒從「FOMO」變「FOWO」 寧可坐擁現金

台股交易量急凍 預期周一將面臨巨大補跌壓力

大陸上月CPI有望轉正 PPI減幅可能縮小

企業報稅別踩七大地雷！KPMG 曝虧損抵稅、CFC 申報眉角

相關新聞

減稅3紅包 逾200萬戶受惠

五月報稅季將至，今年個人綜合所得稅申報將有三大減稅紅包，安永家族辦公室副總張啓晉指出，包括基本生活費提高、租金支出改為特...

單身、租屋 年收62.6萬元以下免繳稅

除基本生活費調升，今年綜所稅免稅額、標準扣除額等，也因物價漲幅達標而隨之調升。安永聯合會計師事務所試算，今年報稅，單身上...

弟賣地兄竟遭追稅300萬！地政士：親兄弟得明算帳

手上有贈與得來的持分農地嗎？資深地政士表示，如果有，最好和兄弟姐妹寫好一份「分管契約」，以免重稅上身。

籲民眾儘速辦理繼承 國產署持續無人繼承不動產標售

針對無人繼承不動產，國產署表示，若經5次標售未標出，登記為國有者，原權利人亦得自登記國有完畢之日起10年內申請發給價金。...

生策會喊降保健品進口稅

美國總統川普放話對晶片、藥品課徵關稅，台灣藥廠、醫材廠將受到衝擊，有部分低價藥品難以轉嫁成本，可能首先成為關稅戰的受害者...

列報佣金支出 備妥三文件

財政部中區國稅局提醒，公司列報佣金支出應提供具體且完整證明文件，包含雙方合約、居間仲介事實、結匯證明或銀行匯付證明等三大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。