弟賣地兄竟遭追稅300萬！地政士：親兄弟得明算帳

手上有繼承得來的持分農地嗎？資深地政士表示，如果有，最好和兄弟姐妹寫好一份「分管契約」，以免重稅上身。

正業地政士事務所所長鄭文在表示，先前就有一案例， 一位老先生把名下一筆農地贈給兄弟2人共有，並依遺產及贈與稅法規定，辦理免徵贈與稅、土增稅。

但在5年列管期間，因弟弟將受贈的農地賣掉，土地未再經營農業生產，稅捐單位隨即找上門，算出哥哥需補稅近300萬元，還好，當時兄弟二人有簽了一份「分管契約」，經提示稅捐單位後，只有賣掉農地的弟弟被追繳贈與稅。

鄭文在表示，祖產不賣，一直是老一輩的觀念，由於農地贈與免贈與稅，也不用繳土地增值稅，因此很多老人家為了傳承祖產，以及避免子女爭產，會在生前先把農地贈與給兒子們，並以持分共有方式登記所有權，以免子女偷賣。

但是，這樣的登記方式只是做對一半，再加一份分管契約，才是完美。

主要是按照遺產及贈與稅法規定，農地贈與雖免課贈與稅，但受贈人自受贈日起5年內，如果該土地未繼續作農業使用，且未在有關機關所令期限內恢復作農業使用，應追繳應納稅賦。

由於國稅局是按「筆」列管追繳稅款，不是針對受贈人列管，因此，如果5年內兄弟間的共有人，有人未繼續作農業使用，甚至，出售該持分農地，那麼當時未納的贈與稅，都會被追繳。

簡單說，就是遺產及贈與稅法的初衷，是針對一整筆土地，無論共有人數多少，只要有人違規情事，其他共有人也會被補課贈與稅，受池魚之殃。

鄭文在表示，要避免這種窘境很簡單，依據台財稅字第0920457556號函，只要共有人之間立有分管契約，就不會一人售地，全體受罰，建議如果受贈共有農地，務必「親兄弟，明算帳」，在完成所有權移轉登記時，同時完成分管契約，以免日後麻煩。