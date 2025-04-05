生策會喊降保健品進口稅

美國總統川普放話對晶片、藥品課徵關稅，台灣藥廠、醫材廠將受到衝擊，有部分低價藥品難以轉嫁成本，可能首先成為關稅戰的受害者，生策會昨（4）日提出五大建議，希望政府不要跟著調漲藥品進口稅率，必要時應規劃補貼藥價、降低保健品進口關稅，輔導產業往其他產地發展。

對此，監事胡幼圃表示，川普要課徵藥品關稅，不只是經濟層面，也是攸關台灣全民健康的問題，全民健康涉及到健保與藥品價格，對此給出五大建議。

胡幼圃表示，首先，政府不能因為美國提高關稅，也提高其他藥品進口台灣關稅，會讓台灣藥品價格更貴，對健保帶來負面影響。他呼籲，政府不能對影響台灣人民健康的產品加稅。

再者，台灣健保藥價是根據十大醫藥先進國藥價的中位數來定價，當外國藥價受美國關稅影響而漲價，除了影響全世界藥品供應鏈外，台灣藥品漲價機會也提高。為避免漲價影響國人健保用藥權益，政府應該規劃補貼藥價，不可因關稅問題而導致健保缺藥、斷藥、換藥。

第三，在經濟方面，胡幼圃指出，課稅對具有國際專利外銷的藥廠影響不大，但像是出口原料藥、學名藥等外銷廠，和台灣近幾年積極推動的CDMO（代工廠）會受到比較大的衝擊。台廠本身要調節以外，為規避在台製造的高關稅問題，政府應該要補助廠商去美國或低關稅國家租賃或購買當地廠房生產產品，使價格更具競爭力。例如可以考慮輔導補助去稅率較低的菲律賓設廠製造也是一個方向。

第四，衛福部食藥署或其他具有國際關係的駐外單位應幫助台廠了解海外相關法規，方便去當地製造、建廠。

最後，他建議降低健康食品的進口關稅，胡幼圃表示，台灣保健品進口關稅本來就高，會拉高美國課徵關稅的平均值，建議關稅盡快降低。